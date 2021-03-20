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Jisoo是暖心女神！5點告訴你為什麼她能成為Dior全球品牌大使

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Dior在2021年開始不久，正式宣佈Blackpink Jisoo擔任全球品牌大使，1995年出生的金智秀，才剛過完26歲生日，就打敗世界各地名人，與珍妮佛勞倫斯一同並列品牌大使，Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri更以她為靈感打造2021早秋系列，究竟Jisoo如何突破重圍拿下品牌大使，跟這5點脫離不了關係：

1、品牌源淵

說起Jisoo與Dior的源淵，是從2019 Jisoo出席Dior在韓國打造的快閃店開始，墨綠色的格紋洋裝，襯托出女神白皙的肌膚與甜美的形象，也讓國外總部注意到Jisoo這號人物，便開啟雙方合作的契機，2020年正式受邀擔任Dior韓國美妝大使，不到一年的時間，再拿下Dior全球品牌大使，兼顧時尚與美妝兩個類別，與影后珍妮佛勞倫斯同等地位。

2、甜美外型

擁有「韓國典型美女代表」之稱的Jisoo，在Blackpink中可被賦予門面擔當的角色，不只擄獲男性粉絲，就連許多女生也視她女神代表。

3、好人品

在韓國藝能界，Jisoo可說是被大家公認的人品好，與不少前、後輩都是好友關係，並能在適當時機給予團員支持和鼓勵，曾在練習生時期，把獨自於外地闖蕩的成員Lisa帶回家過年，是位暖心女神。

Blackpink Jisoo與珍妮佛勞倫斯並列Dior全球品牌大使！這5點告訴你品牌為什麼選中她

4、多重身份

雖然是以女團Blackpink歌手身份出道，不過Jisoo清秀又上鏡的臉蛋，被不少人稱作是「天生演員臉」，而她未來也有打算朝著演員的道路前進，2021年將演出韓劇《雪滴花》的第一女主角，讓人相當期待她的演員之路。

5、帶貨能力

有著女孩們嚮往的美麗臉蛋，使Jisoo身上穿的、手上提的，均成為女孩們關注的焦點，只要在公開活動曝光，就會造成粉絲們熱烈搶購，這也是Dior找上金智秀擔任品牌大使的關鍵原因之一。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, Dior

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