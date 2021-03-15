3月12星座運勢：處女成為員工MVP、射手月底準備脫單

13日：由直覺導引，讓創造大夢逐步顯化，享受戀情帶來的愉侻，也要注意逃避現實，不願面對問題、缺乏辨識力的可能。

20日：整體勢能猶如從混沌大夢逐漸清醒，從錯愕的失落中回神，重振精神揮別失焦人生，以滿全自身需求、肯定自我存在價值為決策准則，諦造今年的嶄新生活。

29日：回顧才剛確立的關係，不論工作或戀情，重視紀律與耐心，不操控，為相同目標奮鬥的夥伴、愛侶能穩定經營，自私任性難有共識的對象會另謀出路。

牡羊座

火星促使你本月話多事也多，積極處理公事，開會談生意、跑業務，開心的是有志同道合的人一起努力，耐心的逐一突破難題與細碎事務。有機會結交懂你的人，找到歸屬感。春分進入牡羊月，更加自在展現個人魅力與活力，然而下半月散發自信的同時也要懂得示弱，以小忍換大謀。愛情在意情感的共鳴，金星進牡羊讓你渴望新戀情，或在關係中撒嬌，期待對方多關懷。

金牛座

月初有水星木星的加持，判斷能力佳，獲得主管與客戶的信賴，指派相對重要的任務給你，但原本負責的工作亦不能忽視，考驗同步進行的能耐，最好擬定執行計劃，追蹤進度，才不會顧此失彼。中旬新月期間，適合多參與社交活動，透過數位學習平台增加自身技能，此時份外講求自律，儘量讓事情在掌控之中。有對象者為財務小吵小鬧，甜蜜的新戀情注意春分後的發展。

雙子座

水星讓你積極籌備些大型計劃，跨界合作，或渴望多涉略不同領域的事，試圖以另類或創新的手法找到個人專屬的利基市場，加上有火星的推動，頭頭是道的將個人想法廣為與他人分享，吸引許多人的關注。新月有機會洞悉時勢，得到貴人的加持，做起事來得心應手。春分之後，活絡的參與網路社群，但要多觀察取代亂批評。愛情怕受傷不願展開新戀情，只能順其自然。

巨蟹座

本月在公與私生活中找尋平衡，讓心神重回平靜，關於短期的未來還未明確成型，先順心而為，意料不到的好機會將在春分出現。上旬請環顧身旁的人事務，誰對你不離不棄，誰又只是勾起慾望的好奇心？新月揮別假面人生，調整步伐，感恩有他人的經驗分享少走許多冤枉路。春分之後，整體狀態有質與力的提升，激發愉悅的感受，心情大好。感情在出清重覆的老問題。

獅子座

有不錯的工作、合作或戀情發展機會，有些對你有益，有些只是為人作嫁，建議以自身為重，客觀抉擇事務的承接與婉拒，或對象的去留。雖然內心有徹底轉變人生的衝動，一直到春分才較能把蘊釀多時的想法化為明確行動，徜若太涉入當前問題無法看清全貌，可向專業人士請益、參考相關案例，以擴大決策的視野。感情需謹慎經營，失去自我或擔心人言可畏的戀情告終。

處女座

水星木星的聯袂有助於你在同事間脫穎而出，成為最有產值的員工，火星認可你自成一格的做事流程，可高效掌握執行重點，搞定主管指派任務。春分是能鼓勵你分享個人經歷當成人生大學的教材，提供他人心情的慰藉或專業建議的輔導，越有貢獻越讓你覺得有存在價值。月中新月與金星海王的加持，牽成良好的合作關係與愛情，到了月底滿月可初步收成這段時間的成果。

天秤座

金星在春分期間從雙魚移至牡羊，使本月人我互動、同事相處、合作事宜的心境由從無私的付出、因失衡或失焦而傷及自身的狀態逐漸轉移，任何中旬碰上的踩線、不願撕破臉的混亂，隨著重視個人自主性與尊重對方的獨特而好轉，雖難免激起直接與衝動的脾氣，在水星雙魚的靈活與同理心護持下暫停自責的聲浪，圓了彼此的面子。本月新戀情猶如天命，到月底會見真章。

天蠍座

月初在火星雙子、水星木星水瓶影響下面對內心的不安、梳理思維，果斷的決定為自己做點有意義的事，10日至新月期間逐漸認清自身興趣與熱忱所在，全然投入其中好讓生命綻放耀眼光芒。本月有機會遇見催化愛情的對象，但要釋懷自己的愛無能才能發展成為浪漫的愛戀。春分重新整頓日常生活作息與工作動力，進行身心排毒，安排健檢、養成運動習慣，強健體魄。

射手座

自木星去年底進水瓶以來，負責專案的拓展與推動、同事關係或人事的組織架構等事宜常成為你重要的待辦事務，本月更要以有限資源做有效的運用、特定的範圍內發揮最大效益，或依當地的狀況做出有國際水準的成果，受火星影響引起他人跟你較勁，或你打算效法他人作法突破極限而辛苦不已。有對象者，清楚溝通近來的打算，春分到月底是脫單轉化瞹眜良好時期。

摩羯座

開會、與同事協調、爭取資源分配是本月的家常便飯，月初做好相關執行計劃的安排，並堅持貫徹到月底定能見到成效。春分提醒重大決議需經過有意識的判斷，才不會任由他人干涉。另本月有許多想購入的東西，上旬可重整年度預算編列、個人消費與投資習慣，切忌耳根子軟，沒主見的亂買或看別人有自己也要的衝動消費。月初戀情告吹，本月適合療傷或化解誤會。

水瓶座

本月發表對事物的看法和個人見解，常令人耳目一新，讚嘆你的聰穎。戀情盲點月初就看開了，是時候和對方攤牌談談未來，就算分手也別掉入相互攻訐的口水仗，不論如何感謝對方曾有的付出，讓它和平落幕，趁火星在戀愛宮待到四月下旬，發展真心聊得來又有共同興趣的對象，正好春分帶動了結交新朋友、承接嶄新機會的勢能，去些不同的地方、投資自我的技能。

雙魚座

月初跟某人不對盤，導致感情失衡、合作破局或勾起某些過去的傷痛、遺憾而情緒明顯起伏，以為能高情商切斷負情不去深究，卻成了茶壺裡的風暴越演越烈，新月與水星進雙魚期間，坦然面對，接納不快的感受，靜下心暸解它的根源，妥善處理到月底即可釋懷。本月行事在融入團體的同時仍傾向保持個人意見，春分時可確立個人年度的定位，彰顯努力的成果與價值。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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