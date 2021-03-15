安格斯12星座一周運勢3／15-3／21　牡羊情路特別卡、雙魚財運翻紅

牡羊座 3.21~4.20

牡羊座得等到下週太陽正式進駐，才能露出轉運的曙光，而這週的你彷彿進入光明之前最黑暗的一小段時光，工作多勞少得，付出的未必等同回報，只能說事倍功半累積經驗。此外，情路上會特別卡，沒對象的這週不宜輕妄動，最近還是把姿態放低點，把時間好好留給工作，努力打拚才是眼前最重要的事。

金牛座 4.21~5.20

金牛座這週運勢算是凶中帶吉，表面上看似有些不如意，尤其在工作或是課業上，很容易遇到小阻礙或是被刁難，讓你感覺事情困難重重，所幸你的危機也是轉機，在朋友協助下往往能在第一時間獲得解除，會有些貴人或是貴事即時幫你逢凶化吉。儘量保持輕鬆一點的心情面對事情會比較舒服一點。

雙子座 5.21~6.20

火星走入雙子本命宮位近兩週，讓雙子座感到不耐煩的事情愈來愈多，得在職場上及家人相處上適時控制住情緒，這週的你小不忍則亂大謀，別讓情緒化成為你的絆腳石。感情運中夾雜著變化，要當心事情發展不如預期，若與情人有什麼溝通不良的地方，務必要有話直說、好好商量溝通，與其互生心結，不如把話說開。

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座這週不僅懶病復發，更呈現宅神上身的狀態，身心靈都顯得極度懶散，人際運、桃花自然也呈現原地踏步的狀態。而在工作上有揹黑鍋的小災，與同儕在互動上也懂得明哲保身。得當心一時失誤而發生有的沒的大小問題，而在你疲於奔命之際，與同事的相處也不太順利，你需要更高一點的EQ幫你度過這週。

獅子座 7.22~8.22

雖然感覺得出來初春時節的獅子座，體內彷彿暗藏了驚人爆發力，能在職場中嶄露頭角，只是愈到週末假日愈顯得有些欲振乏力，得提升自己的專注度，或是讓自己睡飽一些，以避免工作上的各種小差錯，好消息是這週的你貴人運不錯，拉你一把的恩人很多，記得講話慢點、和善點，就算得罪人也不要得罪到你的貴人。

處女座 8.23~9.22

火星在事業宮位中默默放送著負面能量，本週處女座不論是工作或人際社交，都要記得多微笑少生氣，待人要更和顏悅色些，別讓自己那麼難以親近，想要扭轉進一步退兩步的不順運勢，就要先讓自己開心起來，建議你別再為小事胡思亂想，只要把專注力放在你的工作或興趣上，基本上就等於贏了一半。

天秤座 9.23~10.22

天秤座的大運在本週一分為二，工作運平步青雲，穩穩的做就能有充分的收益，不過愛情可就沒有預期中的心想事成，千萬記著別讓愛情的煩惱影響了工作情緒。對於已經有男女朋友的天秤座來說，兩個人的互動太過緊密並不是好事，彼此的缺點會像放大鏡般被放大，吵架難免，這是學習包容的時機，但彼此都要有點耐性。

天蠍座 10.23~11.22

金星在天蠍座的愛情宮位中駐紮，對於單身者而言是難得的桃花甜蜜期，有機會在社交圈中邂逅到心儀的對象，甚至能展開一段滿滿悸動的戀情；但對已有對象者而言可能是福不是禍、是禍躲不過，當心引發多角糾纏。工作、學業表現平平，天蠍座最好在花錢上謹慎一點，很可能有破財或失財的情形發生。

射手座 11.23~12.21

射手座本週呈現先高後低的運勢變化，一開始的你人際運旺，能受到不少貴人照顧相挺，讓你有些春風得意，但別因為一時的如意就抬高姿態，過度志得意滿只會招來不必要的麻煩。本週射手座人際關係上多些保留，尤其小心心直口快帶來的問題，面對不欣賞的對象即使不能交好至少保持表面和諧。

摩羯座 12.22~1.19

向來守本份的摩羯座這週各方面運勢都還算不錯，工作上的責任加重，雖受到長官提拔重用，但沈重的壓力也讓你有點喘不過氣來，不過別忘了你是個最耐操的星座之一，咬咬牙撐下去，很快你的努力就會被賞識到。此外，你的愛情運相對不那麼一帆風順，大致上還是很樂觀，你與他需要有進一步溝通的方式。

水瓶座 1.20~2.18

在工作、生活蠟蠋兩頭燒的情況下，水瓶座已連續好一段時間忙得幾乎要喘不過氣來，這週總算可以稍稍喘息，週末假日桃花、感情及交際運勢扶搖直上，想和情人約會或久未碰頭的麻吉聚會聊天，這週的每一天都是好日子，也可以規劃種種娛樂讓自己的娛樂生活更充實一些，藉著注意力的轉移發現許多以前所忽略的事。

雙魚座 2.19~3.20

太陽守護的最後一週，又與水星有短暫重疊，雙魚座財運、事業翻紅，有機會憑藉著才情與專業，在工作中得到主管長官的肯定；投資理財運佳，可以趁此良機好好整理自己的金錢帳務，也許能理出新的賺錢方向。感情、人際是本週較弱的一環，特別是容易因流言蜚語影響情緒，而關於感情的課題將是今年你的一大考驗。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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