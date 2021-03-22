2021必買六款防曬新品！超清爽輕盈　戴口罩也不怕黏膩有悶感

近幾年在皮膚科醫師與保養品牌努力宣導下，「天天都要防曬」的觀念深植人心。2021年春夏不少防曬乳新品，質地上特別用心追求輕盈與清爽，為的就是讓大家戴口罩也能舒適擦上。

RMK UV防護乳

RMK UV防護乳2021年迎來第五代升級，也是首度分成兩款。但不管是高效保濕型或透光勻色型，共通點都是以水為基底，也就是運用水分包裹著抗UV劑與保濕成份，因此擦上時的觸感清爽輕盈、不黏膩。加上使用高透明度與獨創開發的高性能粉體，形成薄透的UV防護膜，塗抹時能均勻的服貼於肌膚的凹凸處，讓防曬效果更確實。

▲（左）RMK UV防護乳高效保濕型、（右）透光勻色型。

UV防護乳高效保濕型

蘊含飽滿水分的凝乳能形成光滑的薄膜，守護肌膚避免受到紫外線、乾燥等傷害。特別採用超防水配方，即使遇汗水和皮脂，防曬成分也不易脫落。還加強「耐摩擦」，即使衣服或口罩的摩擦也不易脫落，在戶外休閒活動或運動都適用。質地帶淺黃色，能些微提亮氣色，適合喜歡單擦防曬的人。

UV防護乳透光勻色型

含珊瑚色澤和稜鏡銀色珠光，能自然柔和修飾暗沉與膚色不均，提升整體的明亮度。質地用起來更乾爽，很適合後續還需要上妝的人。特別推薦給想增加自然明亮光澤、血色感或想搭配彩妝妝感使用者。

安耐曬敏弱肌防曬

安耐曬 2021年推出兩款新品，專為敏弱肌設計的質地，主打無添加酒精、無香料、無色素，同時加入高達50%保養成份，例如牡丹根萃取、超級玻尿酸、甘草、甘油等，長時間保有保濕舒適膚觸。

粉紅色的柔光乳敏感肌特效防曬露N更擁有超柔光無縫防護科技， 讓防曬成份更能均勻薄透覆蓋在肌膚表面，擁有更好防護，擦起來的觸感也加倍輕透。

粉藍色的水寶貝敏感肌高效防曬凝膠N則設計成保濕水潤的凝膠質地，敏弱肌及1歲以上幼兒都能使用。

YSL極效活萃輕盈UV防曬凝露

YSL提出「不防曬的年輕女性（20歲以下）會提早出現老化及更多明顯臉部衰老徵兆！」因此2021年推出全新重量級防曬-極效活萃輕盈UV防曬凝露SPF 50+/PA++++，獨家「360 °長效防護濾鏡」阻隔紫外線UVB/UVA、更可長效抵抗超長波UVA。同時成份注入蘋果茶樹複合精萃抑制油脂分泌，無油成分不僅不堵塞毛孔、不致粉刺，更清爽控油。還有由摩洛哥柑橘皮萃取出的香檸精粹，蘊含高效淨化力，非常適合年輕肌膚。

有別於以往常見的乳液質地，YSL極效活萃輕盈UV防曬凝露是非常清爽的水凝質地，擦起來更為輕盈不黏膩，同時耐熱抗汗，帶來極致的防曬效果。

DIOR迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜

2021年全新推出迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜SPF 50+/PA+++，訴求全效阻隔UVA與UVB，使肌膚不易曬黑、曬傷、曬出斑，還同步結合同系列的雪絨花複合物2.0高效亮白能量。這款防曬具有潤色效果，結合3種亮妍粉體，一抹讓肌膚綻放清新粉嫩光，媲美素顏霜效果。質地上更強調完美調和水溶性與脂溶性的防曬配方，達到極致親膚、不致油光的輕盈透氣質地，即使擦完後再戴口罩也不覺得悶厚黏膩。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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