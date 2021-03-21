fb ig video ETtoday search mobile

2021秋冬預感「爆款包」超過20款！大小包都有人愛　通通列入夢幻清單

>

疫情不減創意，綜觀2021秋冬米蘭時裝週各品牌大秀，不論是透過線上直播或實境表演，以嶄新方式發表新一季設計理念。除了呈現的型態、主題、時裝，包包與配件向來也是最能抓住眼球關注的焦點，看完米蘭本季各大精品的發表會後，可以預見小包將持續流行，另外大包也在伸展台上大放異彩！2021秋冬還有哪些精品包不能錯過？以下整理了Fendi、Prada、Valentino、Salvatore Ferragamo...等八大品牌的包包生力軍，看你最喜歡哪一個？

1. Fendi

Fendi全新First系列

將品牌的F字母化作手拿包的框架，採用精選羊絨、皮革及珍稀材料，推出大小兩種尺寸：大的大到可容納筆記型電腦，小的則小到僅能裝下珠寶配件。

2021秋冬米蘭時裝週｜小包持續發燒＋大包回歸伸展台，盤點Fendi、Prada、Valentino...8大品牌話題精品包

Fendi Peekaboo

熱賣手袋Peekaboo，像是照了縮小燈一般，推出了更小的手拿包款式，小巧模樣、可愛度爆棚。

Fendi Baguette

經典款Baguette除了過往肩揹，在本季還多了兩條揹帶，變成後背包，不僅多種風格搭配、實用度也大幅提升。

Fendi Sunshine

超大尺寸的Sunshine托特包，換上溫暖療癒的毛絨材質，配上玳瑁提把，品牌logo則以動物皮紋拼接而成。

2. Prada

Prada Cleo

Prada秀中最受矚目的莫過於這一個放大版的Cleo包，極簡圓弧輪線條搭配光滑小牛皮，優雅中又帶有個性。

Prada Signaux

在Raf Simons上任後所推出的第一款包，Signaux在新一季被放大再放大，並換上織紋或亮色皮革材質。

Prada 口袋手套

可愛到不行的口袋包，今年被放到手套上，除了皮革材質，印花的針織材質長手套也相當特別。

3. Valentino

Valentino Roman Stud

在2021春夏時裝週的時候，Valentino就把品牌最具代表性的鉚釘加以放大推出Roman Stud，而本季再加上編織波紋與立體線條，用層次變化出不一樣的感覺。

鉚釘元素還被應用在包包的揹帶上，諾大的鉚釘鏈條配上霸氣的Valentino logo飾釦，整體視覺感覺超有個性。

4. Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Studio Bag

受到許多上班族喜愛的Studio Bag，從原手提包的樣式，在今年時裝週上衍生出兩條揹帶、變成後背包，相信通勤族或覺得更加實用。

Salvatore Ferragamo Trifolio

Trifolio方包在今年秋冬系列變迷你版Nano-Trifolio了，以一種柔軟、易上色且表層平滑的牛皮所製成。

Salvatore Ferragamo 手機包

另一款值得注意的小包還有這一款，以Gancini圖樣作為包包釦飾，簡約、俐落，超百搭。

Salvatore Ferragamo旅行包

在男裝身上配戴的超大旅行包，以Salvatore Ferragamo Gancini老花壓花皮革材質製成，揹帶上還搭配了各種尺寸的小包，方便旅行分類收納各種小物。

5. Tod’s

Tod’s Timeless

Tod’s今年也推出了多款超級大包，像是以下這一款超巨T Timeless的包款，包包加以粗材邊收邊，整體看起來更挺。

另一款Timeless系列包款，以相同的粗材邊收邊，做出似手風琴線條的包款。

Tod’s Hobo

毛絨在本季相當受歡迎，Tod’s以泰迪熊般的短絨製作這一款超大的Hobo包。

6. Versace

Versace La Greca

向來帶點叛逆個性的Versace，今年秋冬系列重新演繹希臘迴紋圖案，將其幻化作動感的立體迷宮、作為本次手袋設計的圖樣。La Greca包以品牌標誌的金屬「V」字釦飾，可以隨需求加裝其他配件和口袋，方便分類收納還可以打造專屬設計包款。

7. Moschino

報紙手拿包

Moschino 的創意總監 Jeremy Scott 在每次大秀，都能推出讓人眼睛為之一亮的包包與配件。本次大秀以電影《女人們》（The Women）為靈感，截取40年代的穿著特色，配上一貫的搞怪風格，在今年大秀也不例外。本季先以城市的夜晚揭開序幕，Hailey Bieber 走出布簾，手上拿著一個手捲報紙的超長手拿包，仔細一看還能看到品牌常見的泰迪熊的圖樣。

農舍手提包

場景接著來到農村生活，將歐美農場中常見的磚紅色農舍縮小再縮小變成提包，實在太可愛！

高跟鞋口金包

大秀最後以芭比粉、黑、金與紅等色系詮釋40年代上流社會女性的衣著，當中把平常穿在腳的跟鞋，1：1的比例製成手提口金包，剛好跟 Stella Maxwell腳上的及膝長靴配一套。

8. Max Mara

Max Mara 創意總監 Ian Griffiths 經常從英國倫敦找尋設計靈感，適逢品牌70週年，便將Max Mara原有的義式優雅情懷，加以融入英倫風情。像是以下這一款方型郵差腰包，以蘇格蘭格紋面料配上棕色皮革，率性又帶點復古調性。

另一帶有英倫風情的包款，以低調、氣質的酒紅色作呈現，外型簡單、俐落。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021臺北時裝週AW21｜亞洲首場永續主題時尚開展大秀，攜手六位新銳設計師發表全新創作展開精采序幕！

2021秋冬巴黎時裝週｜新包報到！Hermès鉑金手拿包、Chanel項鍊小包、LV、Dior與Loewe推出全新手袋...

2021秋冬巴黎時裝週｜LV秋冬大秀又有新包亮相，雕像造型人頭包、進化版鎖頭肩背袋、建築物手拿包…

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 米蘭時裝週

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA敦南週末結帳等40分鐘　民眾棄車店員忙收拾喊：「好累」

IKEA敦南週末結帳等40分鐘　民眾棄車店員忙收拾喊：「好累」

「5個壞習慣」讓你越睡越累　原來寢室不通風也有影響

「5個壞習慣」讓你越睡越累　原來寢室不通風也有影響

太美了！星巴克「夜櫻美式咖啡」紫色漸層讓人捨不得喝

太美了！星巴克「夜櫻美式咖啡」紫色漸層讓人捨不得喝

「+J」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼 歐陽娜娜私服被酸像路人！「學院風失算」大包小包明星光環驟減 高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光 54歲「最美小龍女」李若彤越活越年輕！公開私房養生泡腳秘方 2021秋冬預感「爆款包」超過20款！大小包都有人愛　通通列入夢幻清單 IKEA藝術家聯名先公開！Daniel Arsham會飛的時鐘、圓盤壁燈質感爆表 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面