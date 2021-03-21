2021秋冬預感「爆款包」超過20款！大小包都有人愛　通通列入夢幻清單

疫情不減創意，綜觀2021秋冬米蘭時裝週各品牌大秀，不論是透過線上直播或實境表演，以嶄新方式發表新一季設計理念。除了呈現的型態、主題、時裝，包包與配件向來也是最能抓住眼球關注的焦點，看完米蘭本季各大精品的發表會後，可以預見小包將持續流行，另外大包也在伸展台上大放異彩！2021秋冬還有哪些精品包不能錯過？以下整理了Fendi、Prada、Valentino、Salvatore Ferragamo...等八大品牌的包包生力軍，看你最喜歡哪一個？

1. Fendi

Fendi全新First系列

將品牌的F字母化作手拿包的框架，採用精選羊絨、皮革及珍稀材料，推出大小兩種尺寸：大的大到可容納筆記型電腦，小的則小到僅能裝下珠寶配件。

Fendi Peekaboo

熱賣手袋Peekaboo，像是照了縮小燈一般，推出了更小的手拿包款式，小巧模樣、可愛度爆棚。

Fendi Baguette

經典款Baguette除了過往肩揹，在本季還多了兩條揹帶，變成後背包，不僅多種風格搭配、實用度也大幅提升。

Fendi Sunshine

超大尺寸的Sunshine托特包，換上溫暖療癒的毛絨材質，配上玳瑁提把，品牌logo則以動物皮紋拼接而成。

2. Prada

Prada Cleo

Prada秀中最受矚目的莫過於這一個放大版的Cleo包，極簡圓弧輪線條搭配光滑小牛皮，優雅中又帶有個性。

Prada Signaux

在Raf Simons上任後所推出的第一款包，Signaux在新一季被放大再放大，並換上織紋或亮色皮革材質。

Prada 口袋手套

可愛到不行的口袋包，今年被放到手套上，除了皮革材質，印花的針織材質長手套也相當特別。

3. Valentino

Valentino Roman Stud

在2021春夏時裝週的時候，Valentino就把品牌最具代表性的鉚釘加以放大推出Roman Stud，而本季再加上編織波紋與立體線條，用層次變化出不一樣的感覺。

鉚釘元素還被應用在包包的揹帶上，諾大的鉚釘鏈條配上霸氣的Valentino logo飾釦，整體視覺感覺超有個性。

4. Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Studio Bag

受到許多上班族喜愛的Studio Bag，從原手提包的樣式，在今年時裝週上衍生出兩條揹帶、變成後背包，相信通勤族或覺得更加實用。

Salvatore Ferragamo Trifolio

Trifolio方包在今年秋冬系列變迷你版Nano-Trifolio了，以一種柔軟、易上色且表層平滑的牛皮所製成。

Salvatore Ferragamo 手機包

另一款值得注意的小包還有這一款，以Gancini圖樣作為包包釦飾，簡約、俐落，超百搭。

Salvatore Ferragamo旅行包

在男裝身上配戴的超大旅行包，以Salvatore Ferragamo Gancini老花壓花皮革材質製成，揹帶上還搭配了各種尺寸的小包，方便旅行分類收納各種小物。

5. Tod’s

Tod’s Timeless

Tod’s今年也推出了多款超級大包，像是以下這一款超巨T Timeless的包款，包包加以粗材邊收邊，整體看起來更挺。

另一款Timeless系列包款，以相同的粗材邊收邊，做出似手風琴線條的包款。

Tod’s Hobo

毛絨在本季相當受歡迎，Tod’s以泰迪熊般的短絨製作這一款超大的Hobo包。

6. Versace

Versace La Greca

向來帶點叛逆個性的Versace，今年秋冬系列重新演繹希臘迴紋圖案，將其幻化作動感的立體迷宮、作為本次手袋設計的圖樣。La Greca包以品牌標誌的金屬「V」字釦飾，可以隨需求加裝其他配件和口袋，方便分類收納還可以打造專屬設計包款。

7. Moschino

報紙手拿包

Moschino 的創意總監 Jeremy Scott 在每次大秀，都能推出讓人眼睛為之一亮的包包與配件。本次大秀以電影《女人們》（The Women）為靈感，截取40年代的穿著特色，配上一貫的搞怪風格，在今年大秀也不例外。本季先以城市的夜晚揭開序幕，Hailey Bieber 走出布簾，手上拿著一個手捲報紙的超長手拿包，仔細一看還能看到品牌常見的泰迪熊的圖樣。

農舍手提包

場景接著來到農村生活，將歐美農場中常見的磚紅色農舍縮小再縮小變成提包，實在太可愛！

高跟鞋口金包

大秀最後以芭比粉、黑、金與紅等色系詮釋40年代上流社會女性的衣著，當中把平常穿在腳的跟鞋，1：1的比例製成手提口金包，剛好跟 Stella Maxwell腳上的及膝長靴配一套。

8. Max Mara

Max Mara 創意總監 Ian Griffiths 經常從英國倫敦找尋設計靈感，適逢品牌70週年，便將Max Mara原有的義式優雅情懷，加以融入英倫風情。像是以下這一款方型郵差腰包，以蘇格蘭格紋面料配上棕色皮革，率性又帶點復古調性。

另一帶有英倫風情的包款，以低調、氣質的酒紅色作呈現，外型簡單、俐落。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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