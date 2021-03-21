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玻尿酸濃度越高越好？皮膚科醫師解答常見迷思　5款新品保濕一次到位

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玻尿酸雖然已是眾所皆知的保養成份，但其來源仍有許多人感到陌生，究竟玻尿酸是從何而來？天然的比較好嗎？玻尿酸添加濃度愈高愈有效？我們請來專家解答困惑！

Q：玻尿酸天然的最好？

目前市場上的玻尿酸大致可分為微生物發酵及化學合成，少數也有稱自來自天然的動、植物萃取。對此柯威志醫師表示，目前玻尿酸的製成技術已十分成熟，合成而來的玻尿酸其化學組成及結構都很穩定，只要從大藥廠而來品質無需擔心。反觀從天然而來的玻尿酸，萃取過程複雜，須使用可能汙染環境的有機溶劑，萃取物原若是有病毒或動物性蛋白質殘留等，容易引起過敏反應，反而相對品質較不穩定。 

Q：玻尿酸濃度愈高愈有效？

市面上許多保濕產品都號稱「玻尿酸濃度最高」，但其實有可能添加了增稠劑（如carbomer、xanthan gum、hydroxyethyl cellulose）等 ，來增加質地稠度，並非玻尿酸的含量高，需要仔細看清成份標示。另外，玻尿酸濃度太高，也會讓產品質地太稠變成固態不好使用，事實上添加濃度約為1.5%高、低分子的玻尿酸，已經足夠補充全臉每日流失玻尿酸。 

Q：人體內本來就有天然玻尿酸，不用特別補充？

玻尿酸是人體內建的保濕因子，但是在空氣汅染及紫外線照射下，人體內的玻尿酸會快速流失、分解。經統計，每天人體臉部皮膚會自然流失0.6毫克玻尿酸，也因此為維持肌膚保濕與澎潤，適當的補充玻尿酸，同時防曬顯得十分重要！

Q：使用了玻尿酸保濕，從此告別乾燥？

柯威志醫師表示，保養品中的玻尿酸雖然吸水能力強，但玻尿酸吸附的水份，仍會隨時間而蒸發，想鎖住膚表水份，仍要在使用玻尿酸後加道乳液或乳霜，用油脂建立起一道鎖水屏障，才能讓保濕效果更加持久。

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專業諮詢：安珀琢玉醫美診所醫療技術長／皮膚專科柯威志醫師

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 玻尿酸, 保濕

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