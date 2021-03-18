fb ig video ETtoday search mobile

2021最新4款專櫃蜜粉推薦！口罩妝必備的「雙層夾心定妝法」跟著畫

>

天氣漸漸變熱，加上疫情的影響鬚要隨時配戴口罩，使用蜜粉加強妝容的持久度，一直都是化妝步驟中不可或缺的，Dior、RMK、歌劇魅影相繼推出新品蜜粉，還有質地特殊的Covermark 水光液態蜜粉，一起看下去。

Dior 超完美持久氣墊蜜粉

先前引起極大討論的Dior奶茶氣墊蜜粉，在這次超完美持久底妝系列中回歸登場，相較於之前聖誕節限量版本，只有一個色號且帶珠光，這次共推出了4個色號，除了#050是帶有細緻珠光的紫色粉體，可修飾蠟黃、暗沉肌膚，#010、#020、#030則為霧面妝效的細緻粉體，可以瞬間柔焦膚質，打造柔霧清透的完美底妝。

包裝是溫柔簡約的奶茶色皮革搭配迪奧經典籐格紋，拿在手上就像精品皮件一般，打開後雙層氣墊篩網下的粉體，添加了純淨三色堇精粹及玻尿酸鈉，即使是鬆粉狀蜜粉也不乾、不卡粉，使用粉撲沾取即可輕鬆控制用量，無論是在家定妝或是外出補妝都十分方便、適合。

除此之外，超完美持久底妝系列中也全新推出定妝噴霧，超細緻噴頭能夠創造細緻噴霧，幫助妝容更顯色、持久外，一點都不會破壞妝效，Dior也跟我們分享了雙層夾心定妝法，迎戰即將到來的炎熱夏日。在上完飾底乳、底妝後，步驟如下：

1.噴定妝噴霧：離臉部20-30公分均勻噴灑於全臉，能使底妝持久服貼，同時幫助眼妝、唇妝更不易掉色。

2.輕掃蜜粉定妝：輕壓粉撲沾取適量蜜粉後帶至全臉，能吸附多餘油脂並幫助肌膚與底妝貼合，同時提亮膚色，為肌膚帶來完美柔霧妝效。

3.再噴一次定妝：完妝後，再次將定妝噴霧均勻噴灑於全臉，能幫助底妝、眼妝及唇妝再次貼合肌膚、不易掉色，將精緻妝容定格在最佳時刻。

RMK 透光空氣感蜜粉

RMK 2021年4月即將推出全新底妝系列，其中透光空氣蜜粉主打空氣、透明感，細緻的粉體能夠保留肌膚的光澤，在上妝的時候就能和肌膚完美融合，打造零粉感的輕盈妝容。

這款蜜粉能夠修飾毛孔以及暗沉，保留肌膚光澤的同時也能夠抑制油光的產生和黏膩感，讓妝容呈現恰好的清爽、輕盈感。

歌劇魅影 超濾鏡柔光蜜粉

歌劇魅影2021年因應數位時代的來臨，以數位濾鏡的概念推出超濾鏡10K底妝系列，運用粉體切面和自動導色數位科技，解決上妝後因光影產生的色差問題，要讓底妝無論在何種光源和鏡頭下皆是完美無瑕，系列包含粉底液、遮瑕筆、光彩筆和柔光蜜粉等。

其中超濾鏡柔光蜜粉又被稱為「雲朵蜜粉」，運用超微粒粉體創造裸透、空氣感的輕盈妝感，並利用光折射原理，打造柔焦絲滑的膚況，定妝外也能長時間維持底妝色澤不黯沉。

同場加映：Covermark 水光液態蜜粉

Covermark即將在3/19號推出水光液態蜜粉，因應消費者常有「用蜜粉定妝後會蓋過底妝原有的光澤」這類的困擾，針對維持底妝光澤一反蜜粉的常態，以獨創保濕水膜技術，推出了凝霜狀質地的液態蜜粉。

這款液態蜜粉以80%水份和保濕成份神經醯胺為基底，在底妝後使用專屬海綿輕拍全臉，即可將質地中的乳狀微粒均勻排列於肌膚上、組成網狀結構，形成一層隱形的水光保護膜，除了能夠定妝外，也能有效防止肌膚因外在環境而變得乾燥，讓肌膚維持整天水潤光澤。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Maybelline媚比琳 X 美少女戰士推聯名彩妝，水手們都有專屬口紅，連黑貓露娜的身影也看到

2021 專櫃蜜粉推薦：Dior奶茶氣墊蜜粉回歸，柔光感RMK、歌劇魅影，還有超特別的液態蜜粉！

整型級妝容技巧！從小紅書夯到韓網的眼瞼下至畫法，眼睛瞬間放大一倍！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蜜粉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

比發飆可怕！3星座「沉默時」要注意了　金牛事後算帳、天蠍變臉

比發飆可怕！3星座「沉默時」要注意了　金牛事後算帳、天蠍變臉

別浪費眼淚挽回！分手超決絕星座Top 3，天蠍絕不給機會

別浪費眼淚挽回！分手超決絕星座Top 3，天蠍絕不給機會

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 「走到幸福之前，誰不是一個人」4個療癒系IG帳號陪你等待放晴的日子 Lisa、孫芸芸「焦糖腋下包」大PK　比誰背帶更短就更時髦 早春穿搭從斜肩上衣、微透膚洋裝下手！9種風格化身韓系氣質小姐姐 網公認「媽寶男」星座Top 3！　 雙魚沒主見、冠軍是長不大巨嬰 年度最熱門星冰樂限時開賣！　「春櫻草莓星冰樂」回歸約開喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面