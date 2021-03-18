2021最新4款專櫃蜜粉推薦！口罩妝必備的「雙層夾心定妝法」跟著畫

天氣漸漸變熱，加上疫情的影響鬚要隨時配戴口罩，使用蜜粉加強妝容的持久度，一直都是化妝步驟中不可或缺的，Dior、RMK、歌劇魅影相繼推出新品蜜粉，還有質地特殊的Covermark 水光液態蜜粉，一起看下去。

Dior 超完美持久氣墊蜜粉

先前引起極大討論的Dior奶茶氣墊蜜粉，在這次超完美持久底妝系列中回歸登場，相較於之前聖誕節限量版本，只有一個色號且帶珠光，這次共推出了4個色號，除了#050是帶有細緻珠光的紫色粉體，可修飾蠟黃、暗沉肌膚，#010、#020、#030則為霧面妝效的細緻粉體，可以瞬間柔焦膚質，打造柔霧清透的完美底妝。

包裝是溫柔簡約的奶茶色皮革搭配迪奧經典籐格紋，拿在手上就像精品皮件一般，打開後雙層氣墊篩網下的粉體，添加了純淨三色堇精粹及玻尿酸鈉，即使是鬆粉狀蜜粉也不乾、不卡粉，使用粉撲沾取即可輕鬆控制用量，無論是在家定妝或是外出補妝都十分方便、適合。

除此之外，超完美持久底妝系列中也全新推出定妝噴霧，超細緻噴頭能夠創造細緻噴霧，幫助妝容更顯色、持久外，一點都不會破壞妝效，Dior也跟我們分享了雙層夾心定妝法，迎戰即將到來的炎熱夏日。在上完飾底乳、底妝後，步驟如下：

1.噴定妝噴霧：離臉部20-30公分均勻噴灑於全臉，能使底妝持久服貼，同時幫助眼妝、唇妝更不易掉色。

2.輕掃蜜粉定妝：輕壓粉撲沾取適量蜜粉後帶至全臉，能吸附多餘油脂並幫助肌膚與底妝貼合，同時提亮膚色，為肌膚帶來完美柔霧妝效。

3.再噴一次定妝：完妝後，再次將定妝噴霧均勻噴灑於全臉，能幫助底妝、眼妝及唇妝再次貼合肌膚、不易掉色，將精緻妝容定格在最佳時刻。

RMK 透光空氣感蜜粉

RMK 2021年4月即將推出全新底妝系列，其中透光空氣蜜粉主打空氣、透明感，細緻的粉體能夠保留肌膚的光澤，在上妝的時候就能和肌膚完美融合，打造零粉感的輕盈妝容。

這款蜜粉能夠修飾毛孔以及暗沉，保留肌膚光澤的同時也能夠抑制油光的產生和黏膩感，讓妝容呈現恰好的清爽、輕盈感。

歌劇魅影 超濾鏡柔光蜜粉

歌劇魅影2021年因應數位時代的來臨，以數位濾鏡的概念推出超濾鏡10K底妝系列，運用粉體切面和自動導色數位科技，解決上妝後因光影產生的色差問題，要讓底妝無論在何種光源和鏡頭下皆是完美無瑕，系列包含粉底液、遮瑕筆、光彩筆和柔光蜜粉等。

其中超濾鏡柔光蜜粉又被稱為「雲朵蜜粉」，運用超微粒粉體創造裸透、空氣感的輕盈妝感，並利用光折射原理，打造柔焦絲滑的膚況，定妝外也能長時間維持底妝色澤不黯沉。

同場加映：Covermark 水光液態蜜粉

Covermark即將在3/19號推出水光液態蜜粉，因應消費者常有「用蜜粉定妝後會蓋過底妝原有的光澤」這類的困擾，針對維持底妝光澤一反蜜粉的常態，以獨創保濕水膜技術，推出了凝霜狀質地的液態蜜粉。

這款液態蜜粉以80%水份和保濕成份神經醯胺為基底，在底妝後使用專屬海綿輕拍全臉，即可將質地中的乳狀微粒均勻排列於肌膚上、組成網狀結構，形成一層隱形的水光保護膜，除了能夠定妝外，也能有效防止肌膚因外在環境而變得乾燥，讓肌膚維持整天水潤光澤。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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