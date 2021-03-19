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真的是往臉上貼金！內行人都愛用的「黃金面膜」TOP 3推薦

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面膜不斷推陳出新，從成份都面膜材質都得講究，其中有不少品牌看上黃金的奢華與頂級修護立，特別運用在以抗老為訴求的面膜中。一起來看看有那些厲害的黃金面膜。

肌膚之鑰 24K黃金奢華賦活面膜

肌膚之鑰首度推出「塗抹式面膜」就話題十足，以黃金打造而成的24K黃金奢華賦活面膜，敷起來真的金光閃閃。

面膜含有獨家「24K黃金精華液」，以柔滑水潤的精奢質地，賦予肌膚絲滑柔順的延展力，發揮直達肌底的純金修復能量。另外還有梔子花精華、白藜蘆醇的修護，以及高麗人參精華、野玫瑰精華增強肌膚活力，當然少不了肌膚之鑰最具代表性的光采智能複合物強化肌膚，主打敷短短五分鐘就能回復肌膚光滑細緻觸感，綻放閃耀光澤。

奢華面膜隨附訂製面膜刷，嚴選天鵝絨般柔軟質地製成的刷頭，確保全臉輪廓輕鬆塗抹，其設計角度及彎曲的形狀，使鼻子周邊能均勻敷到、不遺漏任何細節。

香緹卡極緻純金賦活面膜

香緹卡極緻純金賦活系列使用日本頂級24K黃金奈米分子，並結合獨特傳導技術—微絲蛋白複合物，讓純金分子活性深入肌底，減輕因壓力產生的老化，為疲憊肌膚灌注滿滿青春能量。

特別是極緻純金賦活面膜，不僅有共通的24K黃金奈米分子，更加入緊膚四胜肽、煥膚脂胜肽與菸草葉成份，提升肌膚緊緻與彈力，特別主打能針對縱橫相向的皺紋及細紋，如魚尾紋、眉心紋、木偶紋等等加強滋養撫平，是史上第一瓶同時針對橫向與縱向紋路的有感保養。其餘成份還包括杜莎藻、黑加侖籽油、向日葵油與益生菌酵素，幫助強化肌膚角質層屏障，由內而外深層修護肌膚。

Peter Thomas Roth 24K黃金面膜

擁有一系列面膜產品的Peter Thomas Roth也有罐24K黃金面膜，成份中內含24K金可加速成份傳導、深入肌底緊實滋養，還有膠體金促進修護，搭配橄欖石精粹、咖啡因、玻尿酸、甘油等等，主打兼顧抗老與保濕。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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內行人都愛的黃金面膜盤點推薦，兼顧抗老還讓疲憊肌膚重現光彩，真的是往臉上貼金！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 面膜, 黃金面膜

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