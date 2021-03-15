髮量少也能有鬆柔感！專家教你「3款髮型」讓秀髮增量　

▲扁塌頭髮也能從造型下手，讓視覺變豐盈。（圖／翻攝自IG/ryo_hair、haum_style、jrran，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要擁有一頭豐盈秀髮，卻苦於髮量稀疏、髮際線明顯，讓視覺年齡增加不少嗎？稀疏髮量也使得頭髮造型上處處受限。為了整體頭皮及頭髮的健康，南韓頭皮養護專家《呂Ryo》建議，除了根本的頭皮養護，外在的髮型也需要留意。

除了選擇能強韌髮根的髮品外，挑對正確髮型也能幫妳度過秀髮養成的尷尬過渡期，以下推薦三款南韓流行的稀疏髮專用髮型，幫助修飾頭型與臉型，讓妳在養護頭皮及秀髮的期間，找回髮型主控權！





#建議1：蓬鬆豐盈捲捲髮

稀疏髮量者最忌諱留一頭大直髮貼著兩側臉頰，頭髮看起來更單薄，讓臉顯得更大更圓。建議燙捲或使用電捲棒做出明顯捲度，長劉海部分以外捲方式處理，頭髮不貼肌膚、蓬鬆清爽，看起來更有精神。





#建議2：臉龐兩側碎髮瀏海

髮際線較禿者可利用碎髮瀏海修飾，模糊頭髮稀疏的頭皮部位，同時達到修飾臉型的小臉效果，臉龐兩側的瀏海也能避免綁馬尾時，露出兩側缺髮的尷尬時刻。







#建議3：齊髮尾微捲短髮

短髮不是髮量多者的專利，但稀疏髮的人在短髮的修剪層次上就會有所限制，建議層次低且髮尾修齊，並可以增加點微幅捲度，營造頭髮厚重感，讓整體髮型看起來更輕盈可愛。

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