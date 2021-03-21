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根本中毒！太妍什麼東西都要用「笑臉雛菊」　Krystal同款手機殼賣爆

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記者王則絲／台北報導

韓女星太妍於本月9日迎來32歲生日，日前開心在IG上分享與生日蛋糕的合照，特殊的笑臉雛菊造型蛋糕超搶眼，奪得太妍大大歡心，其實從先前的動態中就能發現，太妍喜歡這「笑臉雛菊」不是一天兩天的事，而是簡直中毒的程度！與此同時，在另一女星Krystal水晶（鄭秀晶）最近Po出的自拍照中也能發現笑臉雛菊的蹤影，同款刺繡手機殼更在網上大爆賣。

▲太妍小雛菊中毒。（圖／翻攝自IG）

▲太妍的32歲生日蛋糕是超可愛的「笑臉雛菊」造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

雙魚座的太妍於本月9日正式邁入32歲，一張凍齡的娃娃臉蛋讓人完全猜不出年齡，除了外貌，太妍一直以來也保持著童心，不光是表現在服裝造型上，生活上使用的小物尤其喜歡一些童趣風格的設計。

▲太妍小雛菊中毒。（圖／翻攝自IG）

▲太妍的全身行頭全被「笑臉雛菊」佔據。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

先前太妍就曾在限實動態裡分享自己全身上下的行頭，竟不是帶貨什麼精品名牌，而是各種「笑臉雛菊」圖案的小物，包括手機支架、圍巾，以及巨大的抱枕，別以為這樣就結束了，接著在生日時Po出的慶生照裡，更是出現了笑臉雛菊的生日蛋糕，看太妍樂得和孩子一樣的笑容，就知道她有多喜歡。

▲太妍小雛菊中毒。（圖／翻攝自IG）

▲Krystal的手機殼也是出自Wiggle Wiggle。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

原來這「笑臉雛菊」的圖案是出自韓國文創品牌Wiggle Wiggle的設計，主要是販售以3C周邊為主，像是女星Krystal最近的自拍照中就曝光了「笑臉雛菊」刺繡手機殼，同款更在網上大爆賣，而這款小雛菊圖案也同時被運用在各種生活小物上，包括踏墊、水杯、睡衣、拖鞋⋯⋯全都超可愛。

▲太妍小雛菊中毒。（圖／翻攝自IG）

▲太妍小雛菊中毒。（圖／翻攝自IG）

▲「笑臉雛菊」是Wiggle Wiggle的招牌圖案之一。（圖／翻攝自IG@wigglewiggle.official）

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關鍵字：

太妍, Krystal, 水晶, 鄭秀晶, 小雛菊, 雛菊, 笑臉雛菊, 手機殼, Wiggle Wiggle

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