孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」

▲孫芸芸的pose被女兒廖思惟認為是頭痛pose。



記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸每回拍穿搭照，總是認真找景以呈現最佳質感，近日她分享秀Saint Laurent定價79,600元的Le Maillon黑色仿舊金屬鎖鍊標誌肩背包，便選擇到海邊拍美照，她一襲黑色露肚裝大秀結實腹部，引來正在澳洲讀書的女兒廖思惟（Trinity）稱讚洋裝漂亮，但也不忘笑她擺出的是「頭痛pose」。

▲孫芸芸示範Saint Laurent Le Maillon黑色仿舊金屬鎖鍊標誌肩背包，79,600元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）







▲在澳洲讀書的廖思惟經常在IG分享生活。（圖／翻攝trinityliao IG）

孫芸芸自認這組在海邊枯木前所拍的時尚照，擺出的pose是「各種伸展」，除了有雙手往上伸直，還有一手伸直拎著Sainet Laurent新包、另一手扶著額頭的姿態，一副慵懶又性感的模樣，卻被女兒吐槽是頭痛pose，還打趣問她是否需要止痛藥，孫芸芸也妙回：「吃了。」

▲孫芸芸穿露肚裝搭Saint Laurent新包，同時配上自創品牌YUN YUN SUN首飾。



不僅要秀新包，孫芸芸也不忘搭配自創品牌YUN YUN SUN的首飾，為黑色穿搭增添閃亮元素，她近期特別鍾愛旗下真珠寶系列，包括Beads Bangle手環、耳扣都是以貴金屬打造，耳扣還鑲嵌6排鑽石，輕易擄獲目光。

▲孫芸芸戴YUN YUN SUN的Beads Bangle手環（左）49,880元，鑲六排鑽耳扣78,880元。（圖／品牌提供）



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