李函的KOL必修課：「做自己並非叛逆」

所有的 KOL 都是從零開始經營，就連 Kiwi 李函也不例外。從平面網拍模特兒，到現在時尚圈的高人氣 KOL，她見證了數位時代以及社群經濟的興起，透過不斷努力，找到屬於自己的定位，由內而外散發無比自信！2020年她更把過程的點點滴滴紀錄在暢銷自傳《當花瓶又怎樣！你可以是青花瓷！》，2021年更在線上學習平台《哇哉上課》推出 KOL 必修課，告訴你自媒體經營之道！現在就讓 Wazaiii 帶著你一起認識過去所不知道的 Kiwi 李函！

許多人總對時尚產業產生無限的遐想，加上社群媒體的推波助瀾，我們選擇嚮往美好的那一面，卻忽略了每位工作者在背後所付出的努力，只求獲得肯定的那個瞬間。

拜社群媒體蓬勃發展所賜，眾模特兒、網紅、網美隨時隨地都在與我們分享自己的生活，不論是精心拍攝的美照，抑或打造與讀者粉絲零距離的限時動態，這些名人和我們的距離，不再那麼的遙遠，甚至比你隔壁的鄰居還要平易近人。你是否和 Wazaiii 編輯同樣好奇，他們在現實生活中，究竟是什麼模樣？儘管我們都知道事情無法只看表面，但在只能「看圖說故事」的情況下，觀看者輕易下定論、為人貼上標籤等種種行為，也令人感到不是太意外。

「擁有完美比例的恨天高長腿，不愛笑，話不多，總是散發著一股冷冽的氣息，好有距離感。」或許這是螢幕前的你，對於 Kiwi 李函的印象。的確，有著獨樹一格的個人魅力及氣場，任何風格她都能夠輕鬆駕馭，10秒內可以不間斷的變換30種Pose（這沒在開玩笑，你看過就知道），每每登場宛如巨星一般氣勢逼人，好似李函天生就是要吃模特兒這行飯，舉手投足間那股自信嶄露無遺。可是私底下的她呢？在此次專訪與李函深入認識前，Wazaiii 編輯對她也只有這樣隻字片語的了解，我閱讀過數篇李函的專訪，依稀記得大家都把她形容為「憨又傻」的女孩兒，但，你能想像嗎？

「我喜歡塑造一種神秘感，我覺得這些都是我的保護色，因為我本身個性屬於溫柔派，剛出道時常被人家欺負，為了減少被欺負的困擾，我選擇讓自己的外表看起來比較兇悍、散發比較堅強的感覺。」這是李函的真情告白，背後埋藏了多少故事我是不清楚，但不管你信不信，這回 Wazaiii 編輯部誓死（好像有點言重）都要挖掘出鏡頭背後，關於李函的「五大真面目」，你準備好了嗎？

真面目一：重新定義 / 15歲出道，認識自我喜好

「其實我15歲就入行了......是個老模，哈哈！我的伯父是攝影師，他會幫我拍沙龍照，從小我就非常會對著鏡頭擺 Pose，也喜歡透過肢體語言表現自己。15歲左右，剛好有一位從事新娘秘書工作的學姐找我擔任模特兒，我把作品集上傳到當時火紅的『無名小站』後，有很多外拍攝影師開始主動聯繫我，但到後來我理解到，自己真正想做的並非外拍模特兒，於是我投履歷到不同家網拍廠商，這才開啟了我的網拍之路。

那時我17歲，一天最多需要替換一百多套衣服、整天穿著高跟鞋，動作變換要快狠準，我沒有受過任何專業的訓練，一切都是靠自己摸索出來的，可是我真的樂在其中。接著有幾本少女雜誌的編輯找上門，工作重心才從網拍轉換到雜誌拍攝，慢慢接觸到國際中文版雜誌的拍攝後，我發現網拍和雜誌的生態相差甚遠，拍攝雜誌可以讓我展現不同面相的自己，編輯會有主題設定，我可以透過不同 Pose，自由的詮釋角色。」

真面目二：放下偶包 / 檯面下的冷笑話大王

「我本身是個外冷內熱的人，或許因為我是雙魚座吧（Wazaiii 編輯：李函居然也信星座）？

心思比較敏感細膩，只要身邊的人心情不好或是不舒服，我都可以馬上感受到，也會主動照顧朋友，只是礙於工作身分和外表比較兇狠，所以都是別人在照顧我的形象。但是私底下的我，其實非常愛講冷笑話，喜歡逗別人開心、分享快樂給大家。

我覺得 Work hard 就要 Play hard，必須發自內心真正感到開心，才能保持愉快的心情工作。我平常工作都是把自己的發條拉到最緊，但一下工後，我便會把自己的發條調整到最鬆的狀態，這樣比較不會那麼累，適當的休息，反而可以讓我跑得更遠。」

（時裝週的放飯空檔，當大夥兒一陣閒聊之際，李函突然說道：「你們知道獅子王－辛巴，姓什麼嗎？」只見眾人左思右想，遲遲吐不出答案，「就是姓王啊！因為獅子王辛巴。」李函打趣的解釋著。OK，讓我們謝謝她。）

真面目三：鎂光燈後 / 藏匿不住的老靈魂

「我骨子裡大概住著一個四十歲靈魂的女人（笑）。

我喜歡所有老品、老事物、老歌，所以我超愛逛古著店，一切物品都很有自己的味道和故事，也會讓我想起很久以前的事情，像是小時候爸媽帶我去了哪裡玩、做了什麼事情，現在都可以清楚記得。

雖然許多人不相信，但其實我不喜歡跑夜店，不喝酒、愛喝熱茶，可能是我年輕時太早出來走跳，早已經玩膩了，再加上目前的身分，不太適合去夜店跟小妹妹一起搖擺啦！休假的時候，比起夜生活，我反而比較常跟男朋友待在家一起看 Netflix，偶爾去外面看個電影、逛夜市、開車去兜風，我也享受坐在路邊看路人們發呆，或是觀察大家的穿搭。」

真面目四：撕下標籤 / 童心未泯的蒐藏家

「雖然我外表酷酷的，但我非常喜歡蒐集玩具。兩年前的我，是完全排斥玩具、公仔的，一直想要證明給大家看自己很酷的一面，到了現在，大家已經認為李函就是一個很酷的模特兒，我想，終於是時候展現真實的自我了吧？

我會愛上搜集玩具，是某次情人節，男朋友送我兩隻巨大的『庫柏力克熊』，一隻是粉紅色的 Care bears，一隻是跟玩具店聯名的黑色絨布款，我覺得它們實在是太可愛了！剛好我是一個有強迫症的人，只要喜歡上一樣東西，我就會想要把全部的顏色款式都買齊，每次到玩具店或迪士尼，我總是情不自禁的想要進去逛逛，現在家中已經有一百多隻庫柏力克熊了！」

真面目五：走向國際 / 是模特兒，也是 KOL，更是自己的老闆

「從15歲出道開始，工作都是由我自己規劃和管理的，直到兩年前，我真的忙不過來了，才請大學同學協助，當我的聯絡窗口，我們也會一起討論和安排工作（Wazaiii 編輯：有 Follow 李函的讀者，肯定對這位『最強經紀人』不陌生）。我不喜歡照著別人的安排走，更擔心經紀公司提出的各種規定。假設去參加試鏡，公司可能會認為我不適合短瀏海，要我和大家長一樣，因為比較容易被選上，可是我覺得我就是我，為什麼不能留短瀏海？為什麼不能拉長眼線？我不想要被別人塑造出另個不屬於我的樣子，我只是想要做我自己而已，也可以說我天生反骨吧？

面對工作，我非常衝動，屬於『說到做到』的類型。三年前我帶著 USB 隻身前往香港，只因化妝師建議我去國外工作，當天晚上我立刻訂機票，而出發日期就是隔兩天。當時找了六間經紀公司，其中有三間是我在短短兩天內先寫信聯繫對方，另外三間是我抵達香港後，主動去按門鈴，有些經紀人因此嚇到，哈哈！過程當然沒那麼順利，也有遇到直接批評我身高的，最後六間公司中，只有一間給我工作（2% 的大中華區代言），自從接下代言後，在各大百貨公司、港鐵都可以看見我的看板，能見度變高了，詢問度自然也會增加。

不少人會說女生只要過了26、27歲就不能再當模特兒了，所以現在做 KOL 可以說是延續我的模特兒生涯，我一樣可以藉由這份工作，有機會到世界各地走走，甚至去體驗不同的文化，對我來說這是最享受的。」

後記

曾經，Wazaiii 編輯因在雜誌社打工的緣故，在一場規模頗具盛大的 Fashion Show 中被指派到做 Dresser 工作，這是我初次見到李函本人的機會。當時李函留著標誌性的極短瀏海，搭配上時下流行的「煙燻眼妝」，儘管她散發出一股不易親近的銳氣，模特兒一字排開，我總是會不自覺的將目光停留在她身上。當每位編輯前輩提到李函這位模特兒，宛如事先串通好般，脫口而出的評價都是：「好喜歡拍她，只要模特兒是李函，當天一定會提早收工。」

時隔多年，在一次 Wazaiii 與品牌合作的拍攝企劃中，我終於親眼見識到她令人驚艷的「高效率」。出場不到五分鐘，平面照片、動態影音全部搞定，還讓大夥兒捨不得收工。而這回時裝週出差，除了看見拍攝時一貫的「快狠準」，我甚至發現李函對工作人員視如己出，「天氣冷沒關係，我都可以配合」、「我不辛苦」、「大家多吃一點（主動夾菜到我們碗裡）」，這三句話，可以說是李函的口頭禪，我心想，她真的是暖女來著。我曾在李函的 Instagram 限時動態上，看見她分享自己遭受閒言閒語的過往，我不禁納悶，配合度高且態度謙遜有禮、與人為善的李函，竟也會經歷這些？

看似強勢的外表，是李函一路走來的特色，也是她刻意營造出的保護色。出道至今，她單打獨鬥走過了十二個年頭，說老實話，我覺得李函不需要他人的任何定義，即便受盡委屈、被嘲笑，她仍舊不忘初衷，與其說她固執己見，我倒認為她只是為每個階段的自己設立下明確的目標，越是不被看好，她越是要用行動證明自己的真材實料及與眾不同，把眾人貼在她身上的標籤， 一一撕下。

「對我來說，做這行是需要發自內心喜歡去做，而不是為了做而做，更不可以半途而廢，既然雙腳已經踏進來了，就要堅持到底。」這是李函面對來自四面八方的冷嘲熱諷所做出的回應，也是我認為她能夠在國際舞台上被看見的關鍵。其實不論何種產業，遭人嫉妒乃是家常便飯，端看自己如何調整心態去面對與吸收，李函則是選擇將一切阻力化為動力，豁達的接受它，並不讓任何流言蜚語改變自己。

「做自己並非叛逆」，是我從李函身上學到的一課，不論你在追夢的過程中是否迷失，希望她的幹勁與衝勁，能為你打下一劑強心針，使自己更加無所畏懼，不讓他人的言論抹煞自己的可能性。

◎Photo Via：Wazaiii, Tsai Wenchien, Kiwi 李函

延伸閱讀

感情相對論—從福原愛事件看從戀愛到婚姻的經營之道

當 Z 世代與時尚圈的碰撞，經典和創新誰才是老大？

【本文由 Wazaiii.com 提供《ET FASHION》專用，任何網站、報刊、電視台未經授權許可，請勿轉載！】