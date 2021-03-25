fb ig video ETtoday search mobile

Lisa混血妝太勾魂　耍辣曬超狂川字肌，驚人9頭身「畫面都是腿」

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，在IG上坐擁4789萬粉絲，超高人氣持續看漲中，近日釋出的一組時尚大片照，更是再度完美演繹「人間芭比」的封號，Lisa精緻的臉蛋戴上灰藍色隱形眼鏡，搭配根根分明的長纖睫毛妝容，瞬間噴發出電力十足的混血感，加上她的招牌螞蟻腰與逆天長腿，令粉絲們忍不住心花怒放。

Lisa回歸大陸選秀綜藝《青春有你》第三季，再次以高超的舞蹈實力與模特兒般不科學的高䠷身材驚豔全場，節目一播出就掀起火熱話題，天生衣架子的她，近日拍攝韓國版《ELLE》雜誌，她小心機戴上灰藍色隱形眼鏡，營造出異國混血氛圍，藉由刷出根根分明的乾淨睫毛，達到纖長的電眼效果，搭配彷彿洋娃娃般迷人的精緻五官，不負「人間芭比」封號。

Lisa以時尚力滿分的濕髮造型登上雜誌4月號封面，拍攝場景運用鮮豔撞色與綠色草地，迎接春天的到來，Lisa接連換上多套服裝擺拍，其中寫有CELINE logo的運動內衣，更是今年人氣看漲的單品之一，簡約個性的線條洋溢著Lisa 20歲出頭該有的青春活力，變換動作間她也不忘高舉雙手曬出纖細螞蟻腰，炸出傲人的「川字」馬甲線，敞徉在草地上的牛仔短褲穿搭，讓Lisa招牌的大長腿一覽無遺，引來粉絲狂讚「9頭身女神」、「畫面都是腿」、「身材太逼人」。

 

►歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫

►41歲孔劉躺地曬「老婆視角」　西裝敞開太撩人，網驚呆：越老越有魅力

►Jennie躺地登雜誌封面　胸前挖洞「邪惡視角」炸出傲人美胸
 

關鍵字：

Lisa, 人間芭比, BLACKPINK, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極 歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃 ZARA「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久 關穎生三胎更瘦！親推「204斷食法」早午餐吃飽、有2樣不能碰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面