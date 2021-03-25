Lisa混血妝太勾魂　耍辣曬超狂川字肌，驚人9頭身「畫面都是腿」

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，在IG上坐擁4789萬粉絲，超高人氣持續看漲中，近日釋出的一組時尚大片照，更是再度完美演繹「人間芭比」的封號，Lisa精緻的臉蛋戴上灰藍色隱形眼鏡，搭配根根分明的長纖睫毛妝容，瞬間噴發出電力十足的混血感，加上她的招牌螞蟻腰與逆天長腿，令粉絲們忍不住心花怒放。

Lisa回歸大陸選秀綜藝《青春有你》第三季，再次以高超的舞蹈實力與模特兒般不科學的高䠷身材驚豔全場，節目一播出就掀起火熱話題，天生衣架子的她，近日拍攝韓國版《ELLE》雜誌，她小心機戴上灰藍色隱形眼鏡，營造出異國混血氛圍，藉由刷出根根分明的乾淨睫毛，達到纖長的電眼效果，搭配彷彿洋娃娃般迷人的精緻五官，不負「人間芭比」封號。

Lisa以時尚力滿分的濕髮造型登上雜誌4月號封面，拍攝場景運用鮮豔撞色與綠色草地，迎接春天的到來，Lisa接連換上多套服裝擺拍，其中寫有CELINE logo的運動內衣，更是今年人氣看漲的單品之一，簡約個性的線條洋溢著Lisa 20歲出頭該有的青春活力，變換動作間她也不忘高舉雙手曬出纖細螞蟻腰，炸出傲人的「川字」馬甲線，敞徉在草地上的牛仔短褲穿搭，讓Lisa招牌的大長腿一覽無遺，引來粉絲狂讚「9頭身女神」、「畫面都是腿」、「身材太逼人」。

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