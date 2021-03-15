IKEA敦北出清「展間打包」超熱門！　7小時狂賣近5成

▲IKEA敦北出清特賣，整間打包超熱門。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA敦北昨（3／14）晚宣佈將在4月結束營業，今立即舉行Bye Bye Sale出清特賣，推出展示間「打包價」，最低只要花6,800元，就能將展間的大型家具全部打包帶走，消息一出果然有許多民眾至店探詢，才開門不到幾小時，部分展間就紛紛拉上「已售出」的紅布條，幾乎已達所有出清展間數的5成。

▲IKEA敦北出清，吸引許多民眾來逛街。（圖／讀者提供）

IKEA敦北店在4／26正式熄燈，今官方公布ByeBye Sale特賣品項，還推出展示間一口價6,800元起，整間打包就能全帶走，2.5坪的單人臥室，包括書桌椅、衣櫃、床架床墊等，全房原價13,207元，不到6,800就可以整套搬回家。

才剛開始特賣，馬上就有不少民眾來店洽詢「展間打包」方案，敦北店展間約有20間，包括18間房型與2個家庭展間，下午起店內陸續拉起紅龍，告知該展間「已售出」無法進入參觀，還不到打烊時間已經約有4、5成拉起布條，其他參觀民眾僅能在外面參觀佈置。

▲許多展間都已掛上售出布條。（圖／讀者提供）

IKEA表示，展間打包出清僅包括空間內的大型家具商品，不包含家飾等小物，全面優惠4折起，一旦談定之後就會圍起來，消費者若想試坐試躺，也可至展示區進行體驗，目前銷售狀況尚未統計，無法公布。另「展間打包」的消費者需注意，銷售的產品為展間的展示品，非全新商品。

▲其他展示品也會分批提供出清特價。（圖／讀者提供）

除展間打包出清之外，針對家具展示區也會分批進行出清特賣，從3／21晚間起，每週於IKEA敦北店Facebook粉絲團公告當週優惠展示品項，此外，也精選百樣最受消費者歡迎的產品，最低3折起出清，售完為止。百款熱門商品優惠品項包括MAARET靠枕套，原價299元，特價159元；KVISTBRO 儲物桌原價1,495元，特價999元；LIDHULT五人座轉角沙發，原價44,000元，特價38,500元等。

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