將取代衛生棉？GU「吸水內褲」為女性生理期打造　日妞都瘋狂

記者王則絲／台北報導

每個月一次的生理期有多沒麻煩與不適，只有女性同胞們能夠體會，日本GU最近推出的BODY LAB系列裡，其中一項「吸水內褲」單品，便是專門為了女性生理期所打造，雖然吸水量有限，依然建議與衛生棉搭配使用，但是能防止不慎側漏或是滲到外衣上，若是碰到「突然來」的情況也足以緊急應付，讓日妞們相當興奮、躍躍欲試。

▲GU推出「吸水內褲」系列。（圖／翻攝自IG@gu_global）



GU於近日宣布將積極涉略「女性科技」市場，並展開行動推出了「BODY LAB」系列，包括內褲、睡眠內衣、居家舒適的塑身衣、塑腿襪⋯⋯等單品，其中「吸水內褲」一推出便吸引女性大眾的目光，大家都相當好奇，「是否就不再需要衛生棉？」

▲穿著「吸水內褲」依然建議搭配衛生棉。（圖／翻攝自IG@gu_global）



此「吸水內褲」具有3層構造，可吸收約15～20ml的液體，畢竟單靠布料所能達到的吸收量有其極限，所以依然建議搭配一般的衛生棉使用。

但是相信許多女性都有因為量大而不小心滲出或漏出的情況，這時吸水內褲便能起到阻擋的作用，或是當生理期快要來臨、幾乎結束時，常會面臨「突如其來」的狀況，也能緊急接住少量的月經，減少回家手洗血染衣物的頻率。首先在日本上市後獲得女性們的關注，且已經有不少民眾親身體驗，形成話題。

台灣民眾們除了很愛逛日系服飾品牌之外，想購買簡約好看的生活雜貨、服裝時，也會選擇到MUJI無印良品選購，最近無印良品就公開了最新的降價資訊，本次除了是有史以來最多特價品項，單次超過1300件商品降價，其中最高降幅更達到56%，像是「水洗枕」從原價1590元直殺至699元，現省近千元；每年暢銷20萬雙以上的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，更降至699元，比日本還便宜。

▲抗UV外套降至599元 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲緩衝運動鞋降至799元 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲水洗枕原價1590元下殺至699元成為降幅最高單品，達到56% 。（圖／品牌提供）





▲有機棉舒適休閒鞋從原價799元降至699元，比日本還便宜 。（圖／品牌提供）

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