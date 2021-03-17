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網公認「媽寶男」星座Top 3！　 雙魚沒主見、冠軍是長不大巨嬰

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 ▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲長不大巨嬰「媽寶男」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

談戀愛最怕遇到的就是渣男，但是除了渣男，「媽寶男」也好不到哪去，不僅沒有擔當處處都無法做主，還有可能因為長輩的想法就斷送了自己的感情，所以媽寶男是宛如地雷一般的存在，以下就公開「媽寶星座男Top 3 」，千萬看清楚！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

雙魚座本身就腦波很弱，換句話說就是很好被人牽著鼻子走，因此也容易會有依賴他人的想法，不光是依賴另一半也會依賴父母，雖然說聽話不一定是壞事，但是沒有主見絕對是最大缺點。在雙方的感情中，沒主見會使得兩人在言語中產生摩擦，也會迷失對於未來的規劃，所以想和雙魚談場長久的戀愛，請記得你要很有主見。

Top 2 金牛座

金牛座心中媽媽就是偶像，有很多觀念都是父母教的，所以遇到困難第一時間也想找父母解決，導致連感情問題也要咨詢一下媽媽，讓另一半感到很苦惱，以為只有雙方知道的事情，竟然連對方父母也知道了，變成不知道在和誰談戀愛。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 巨蟹座

在巨蟹座的眼中，父母的想法會比自己的想法還要重要，因此很多決策都是看父母的意見，若是父母不同意，巨蟹也不會多做掙扎，而是聽長輩的安排行事，看在外人眼中便會覺得十分莫名，但巨蟹在尋找另一半的時候，基本上就是「媽媽滿意就好」，千萬別覺得意外。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 金牛座, 巨蟹座

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