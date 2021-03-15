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IKEA敦北店出清爆人潮「看不到結帳台」　民眾：是今天關店嗎？

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▲IKEA敦北出清特賣。（圖／記者陳美伶攝）

▲IKEA敦北結束營業，推出出清特賣，首日在下班時間後爆人潮。（圖／記者陳美伶攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA敦北店宣布4月將正式收攤後，首個營業日就宣布舉辦出清特賣，還有整間展間「打包捆賣」的優惠，今（3／15）白天參觀人潮就明顯變多，晚上下班時間後更是擠爆，許多民眾專程來採買，導致結帳櫃檯前大排長龍，尾端根本看不到結帳台，購買霜淇淋的民眾也堪稱週末假日規模，參觀民眾陳小姐表示：「擠爆了，搞的跟今天關店一樣！」

▲IKEA敦北出清特賣。（圖／記者陳美伶攝）

▲結帳人潮一路排進賣場，尾端看不到收銀台。

在台歷史最悠久的IKEA門市敦北店，宣布將在4／26迎來最後一個營業日，許多民眾湧進官方粉絲團表示不捨，有人大嘆青春回憶已逝，也有網友表示內湖店對於沒有車的客群相當不便，不但沒有捷運，連坐公車都很麻煩，有些民眾還立即「起而行」，今逛店消費者從開店後就明顯增加，像是週末假日一般。

而即將收攤的消息似乎也點燃民眾的購買慾，尤其在下班之後人潮明顯又增一波，許多民眾下班後就趁空來逛，除了整個展間打包相當熱門，到晚上7點就幾乎有9成都掛上已售出的牌子，許多民眾也細細斟酌購買居家用品，今年就讀大二的劉同學表示：「知道敦北要關店後，就想說來補一些杯子、床包什麼的，因為本身都坐公車跟捷運，搬到內湖後要買就變得不方便。」

▲IKEA敦北出清特賣。（圖／記者陳美伶攝）

▲許多民眾心甘情願排隊結帳。

許多民眾前來消費，也讓結帳台大爆滿，即便已經櫃檯全開，無法消化的排隊人潮仍是排到倉儲區，隊伍尾端看不到結帳台，有民眾直說：「算了放棄，下一次再來。」細看消費者主要購買的仍是居家小物、飾品與織品等，一些可以用手進行搬運的商品。

而結帳台外的美食小站，霜淇淋仍是熱門商品，購買人潮堪比週末假日，甚至連熱狗等小食也有排隊狀況。

▲IKEA敦北出清特賣。（圖／記者陳美伶攝）

▲霜淇淋也很熱門，美食小站也塞滿顧客。

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關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤, 出清

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