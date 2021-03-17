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遠離痘痘肌！皮膚科醫師教「4大飲食建議」　5類食物助消炎

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▲▼ 痘痘肌4條飲食建議。（圖／翻攝ＩＧ）

▲吃對食物也能幫助改善痘痘情況。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@babebani）

編輯／Amanda

就算脫離了青春期，還是不少人有痘痘困擾，時不時就冒痘長粉刺、還冒不停，做好清潔、控油都沒效，其實問題可能出在你的飲食上！有皮膚科醫師就分享4大飲食建議，除了該避免的冒痘地雷食物，還有能幫助控制痘痘發炎情況的友好食物，跟著做就能讓你遠離痘痘肌，養出不容易冒痘的好膚質。

＃少碰牛奶、奶製品

牛奶中含有很多生長激素分子，其中一種IGF-1因子會刺激胰島素分泌，使皮脂腺油脂量分泌增加，容易使得粉刺痘痘增生，導致痘痘狀況惡化。本來就容易冒痘、長粉刺閉口的人，最好少喝牛奶或奶製品，而且不分全脂、低脂或脫脂都一樣。

＃少吃高糖食物

像是蛋糕、汽水、巧克力甜點等高糖份食物會迅速提高胰島素濃度，刺激皮脂分泌增加，進而誘發粉刺、痘痘生成，常吃高糖分食物不僅會加重痘痘情況，也容易引起糖化反應，加速身體、肌膚衰老，更容易發胖。

＃吃辣要注意食物烹調方式

有研究顯示，辣椒中的辣椒素對治療痘痘有一定的輔助治療作用，辣椒本身並不會導致長痘。但很多人吃了麻辣火鍋或辛辣的食物後，開始冒痘，主要是因為辣椒通常會搭配重油重鹹的高熱量料理，且這些辛辣食物中的油脂含有大量Omega-6脂肪酸，會引起、加重身體的炎症反應，而容易養出致痘體質。

所以對痘痘來說，其實不是不能吃辣，而是要注意辛辣食物的油脂含量、是不是過鹹，還有是否為高熱量、高GI食物。

▲▼ 痘痘肌4條飲食建議。（圖／翻攝ＩＧ） 

▲新鮮深色蔬菜能幫助減緩、改善痘痘狀況。（圖／翻攝IG@midoricoo）

＃對痘痘肌友好的5大類食物

除了上述3類需要盡量少吃的飲食外，還有些能有助於控制痘痘發炎情況、對於痘痘肌很友好的食物可以多吃，像是雞蛋、動物肝臟、黑米、肉類等富含複合維生素B群的食物；富含礦物質鋅的食物如南瓜籽、螃蟹、牡蠣、貝類、堅果類等；低糖水果如藍莓、草莓、番茄等；新鮮的深色蔬菜，尤其以綠花椰、羽衣甘藍、菠菜等深綠色蔬菜為佳；另外，像是鮭魚、鮪魚、鯖魚等富含omege-3脂肪酸的油性魚類，或是核桃、亞麻籽油等富含omege-3脂肪酸的食物，都能幫助降低身體的炎症水平。

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關鍵字：

肌膚保養, 保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 冒痘, 長痘, 粉刺, 飲食, 食物, 建議, 守則, 皮膚科醫師, 醫生

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