完了全中！網揭提早衰老的「5個信號」，掉髮多的人要當心

▲髮絲變得粗細不一、容易斷裂都是老化的徵兆。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

抗老年齡不斷下修，許多女生不到30歲肌膚就開始拉警報，細紋、斑點竟悄悄爬上臉，當身體開始衰老，更會反映在5個小地方，檢視一下你是不是也有這些狀況？

#臉部氣色差



氣色是女性衰老的指標之一，如果發現臉色開始暗沉、面有菜色，代表你開始邁入衰老初期。 除了顯現在氣色上，肌膚乾燥缺水，細紋也會跟來，容易表現在眼尾的細紋、法令紋。

#運動喘吁吁

人進入老化後，心肺功能開始衰退，運動起來上氣不接下氣，像是一些簡單的輕量運動也會氣喘吁吁，長期不運動導致呼吸不順暢，可能是提前衰老訊號喔！

#容易掉髮

頭皮和臉皮是同一張皮，當過了一定的年紀之後，頭皮也會像肌膚一樣步入老化，維持少女感的最重要指標就是秀髮的豐盈度，內外在的許多因素，都會讓秀髮變得細軟、易扁塌、髮纖粗細不一致，讓整體秀髮看起來的髮量不足，顯現老態。

#臀部下垂

從一個人的臀腿可以看出年紀，年輕時的臀部大多是渾圓緊實，但隨著年紀增長，臀部會開始往下移，臀腿的界線會越來越模糊。許多人都不知道臀部是保護髖關節重要的部位，一旦鬆弛就會使膝蓋痠痛，膝蓋扮演著支撐人體重量角色，當負重過度，上下樓梯都會痠痛不適。

#手腳容易冰涼

當開始步入衰老，體內的新陳代謝速度會變慢，皮下血液末梢迴圈無法正常運作，導致手腳容易冰冷，即便保暖做得再好也沒用。