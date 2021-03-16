范冰冰萬元有找陶瓷錶戴出女神氣場　與緊身晚裝絕配　

▲范冰冰成為DW全球代言人，示範ICONIC LINK CERAMIC陶瓷錶。（圖／Daniel Wellington提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰2018年爆出逃稅風波後，遭官方封殺，至今尚未全面復出，暫無全新影視作品與影迷見面，但她依然是時尚圈的焦點人物，屢屢登上各國時尚雜誌封面，並接下法國保養品牌嬌蘭（GUERLAIN）代言，今瑞典腕錶飾品品牌Daniel Wellington（DW）也正式宣布，由她擔任全球代言人，演繹品牌首款陶瓷腕錶ICONIC LINK CERAMIC黑瓷腕錶。

▲范冰冰早在品牌發布前，於IG分享代言DW喜訊。（圖／翻攝bingbing_fan IG）



DW一向以清新的文青風格著稱，自2019年ICONIC LINK系列推出後，開始朝奢華質感之路邁進，品牌因此力邀氣場強大的范冰冰詮釋，她以合身剪裁的黑色禮服，搭配萬元有找的ICONIC LINK CERAMIC黑瓷腕錶，「曜目黑」為主色調，再以銀白色指針及刻度盤細節點綴，如范冰冰搭配晚裝也合適，共有錶徑28mm與32mm兩種尺寸。

▲DW推出品牌首款陶瓷腕錶ICONIC LINK CERAMIC黑瓷錶，9,490元。





▲DW ICONIC LINK CERAMIC黑瓷錶與CLASSIC BRACELET手環能疊戴搭配。



范冰冰為DW示範的另一套造型，為白襯與褲裝衫，再戴上紅色錶款與金色飾品，展現日間都會女郎俐落的一面，唯一不變的是她的波浪長髮與紅唇妝，適用於任何場合與造型，已成為「范爺」的招牌標誌。

▲范冰冰是法國保養品牌嬌蘭的代言人。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

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