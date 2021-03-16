小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」

▲小禎穿The North Face x Gucci 聯名，背20萬元起跳的愛馬仕迷你Lindy包。（圖／翻攝karenhu1984 IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

胡瓜女兒小禎（胡盈禎）日前與朋友聚餐，眾人好默契都背著女人的夢幻包款愛馬仕（HERMES）出席，成為名符其實的「包聚」，當中包括Birkin柏金包、Constance包、Lindy包，各個都是難搶到的夯包，總值至少200萬起，讓小禎忍不住寫下「吃個飯而已……幹嘛啦……到底」，網友則說「這些包夠我付頭期款了吧」。

▲小禎與朋友聚餐，竟然變成愛馬仕熱門包款的「包聚」。



小禎是愛馬仕忠實擁護者，經常一身休閒裝扮，靠愛馬仕黃色柏金包、粉色的迷你Lindy包增添亮點，過年前她分享名店掃貨的戰利品，新貨包括MIU MIU、BALENCIAGA與愛馬仕，她打趣說：「過年嘛，去櫃上拿一些紙袋跟紙盒應該不過份吧！」

▲過年前小禎到名牌店掃貨，當然包括愛牌愛馬仕。

近日小禎的愛馬仕新歡是Kelly depeches 25小牛皮手拿包，中性設計讓男、女時尚迷都瘋狂，孫芸芸也擁有同款式，此包款配備凱莉包經典的鎖扣與方便手拎的短帶，可將短帶拆下換上長背帶，立刻變身為斜背包，多種穿搭法更吸引人了。

▲小禎拎愛馬仕Kelly depeches 25小牛皮手拿包。

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