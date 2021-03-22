包・開箱／潤娥背的MIU MIU腋下包太可愛！夢幻寶寶藍、嫩粉色好想全包

記者王則絲／台北報導

日前MIU MIU秋冬開秀之前，一眾女星全都換上春夏最新裝迎接，其中手袋部分最是搶眼，包括韓星潤娥、女團IZ*ONE的張員瑛、女星曾之喬以及KOL莫莉和許路兒⋯⋯手上皆拎著這顆銀鍊腋下包「Miu Sassy」，除了質感的純白、全黑款式，今天《ET FASHION》就來帶大家近賞更適合春夏的夢幻寶寶藍色與嫩粉色。

▲韓星潤娥、IZ*ONE張員瑛紛紛背上了MIU MIU的春夏新款腋下包。（圖／翻攝自潤娥IG、IZ*ONE IG）



潤娥穿上花花上衣，背起純白色的MIU MIU腋下包，很有春天活力的氣息，IZ*ONE的張員瑛、許路兒和莫莉則是示範了基本的全黑款式，可以發現不論是女人味穿著、洋娃娃公主風還是個性感服裝都能搭配出不同風味，可駕馭的範圍廣大。

▲許路兒、莫莉示範純黑款式，曾之喬與李沐則選擇背上充滿春夏氣息的寶寶藍色。（圖／翻攝自許路兒IG、莫莉IG、曾之喬IG、品牌提供）



正值換季之際，就讓人想來點繽紛可愛的顏色，這款MIU MIU於2021春夏推出的「Miu Sassy」手袋系列，便還有提供溫柔夢幻的寶寶藍色與嫩粉色，今天《ET FASHION》就來帶家開箱近賞。

▲《ET FASHION》開箱「Miu Sassy」寶寶藍色款式。（圖／記者王則絲攝）



「Miu Sassy」採用了MIU MIU招牌的人字紋皺褶小羊皮鞣製皮革打造，觸感柔軟滑潤，極簡的小方包型承載了品牌本季的運動風格，同時體現了華麗精緻與輕鬆率性。

▲「Miu Sassy」手袋內部空間。（圖／記者王則絲攝）



這款腋下包手袋的背帶部分非常美，運用銀色蛇骨鏈、鑲嵌水晶扣環等元素製成，磁扣開包方式相當方便，內部是可輕鬆放下手機的大小，並附有一夾層，容量並不「廢」，算是一款時髦兼具實用性的小包。

▲除了經典的人字紋包面款式，「Miu Sassy」還有水晶刺繡緞面的款式。（圖／翻攝自金世正、宣美IG、品牌提供）



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