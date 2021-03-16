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年度最熱門星冰樂限時開賣！　「春櫻草莓星冰樂」回歸約開喝

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▲星巴克櫻花季節飲。（圖／星巴克提供）

▲星巴克櫻花季節飲，將在3／17登場，售價135元起。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將邁向春末，正是櫻花綻放的時節，粉紅色的春意未歇，星巴克也趁勢回歸年度銷售最佳之一的星冰樂口味「春櫻草莓星冰樂」，讓你大口喝下粉色夢幻飲，細細品嚐季節的最後一絲浪漫興味。3／17在台正式開賣，限定時間的滋味可別錯過了。

星巴克從2017年開始連續第五年推出櫻花季星冰樂口味，由此也能看出它的熱門程度，許多民眾都敲碗等它上市，而原因絕非只有討人喜歡的色澤而已，香甜的草莓果粒，融合混入草莓果醬，最後在上方擠上鮮奶油後，灑上有如點點落櫻的粉紅巧克力碎片，冰涼的酸甜滋味，讓心情也柔軟了起來。

▲星巴克櫻花季節飲。（圖／星巴克提供）

▲星巴克洄瀾檸檬糖文具盒，售價420元。

▲星巴克櫻花季節飲。（圖／星巴克提供）

▲洄瀾造型隨行卡，售價430元。

本月份星巴克在台邁入23週年，也以台灣最知名的門市「洄瀾門市」為主題，推出限定點心與造型隨行卡，「星巴克洄瀾檸檬糖文具盒」將無糖檸檬糖，裝進星巴克洄瀾門市外觀為圖騰的文具盒，以簡約的全黑設計凸顯質感，成為桌上特有風景；縮小版的立體貨櫃造型洄瀾造型隨行卡，也是星巴克首度推出的立體隨行卡，機會難得。

▲星巴克櫻花季節飲。（圖／星巴克提供）

▲台灣星巴克23周年慶系列，單品售價300元至2,580元，變色TOGO冷水杯售價550元。

另一慶祝「23」的系列則以星巴克女神為發想，將煥彩多變新姿的女神搭配23周年圖樣，呈現海洋世界與女神之美，其中的「23璀璨之星馬克杯」，還綴有逾100顆的璀璨水鑽，並施以珍珠釉，讓杯上的圖騰色彩更加鮮豔突出，另有兩款的隨行杯款「煙花冷變KiaraTOGO冷水杯」，倒入冰水還會變色，預約夏季清涼Fu。

▲星巴克櫻花季節飲。（圖／星巴克提供）

▲星巴克2021漫遊趣系列。

目前星巴克門市也針對週年推出相關優惠活動，3／19前單筆消費折扣後滿230元，即可獲贈飲料好友分享券；3／22至3／26期間也推出黑咖啡Happy hour活動，另也結合LINE酷券，推出指定日期指定品項飲品23%優惠，想喝季節春飲不妨搭配促銷服用，喝起來更快樂喔。

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