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歐陽娜娜私服被酸像路人！「學院風失算」大包小包明星光環驟減

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▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲20歲台灣女星歐陽娜娜事業得意。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜事業得意，連私下模樣也總是受到民眾關注，近期她驚喜現身於機場，以一套學院風私服造型亮相，身穿輕便的夾克與短裙，流露清新可人的少女風。即便歐陽娜娜戴起棒球帽與口罩十分低調，仍對著鏡頭比YA揮手，不料畫面曝光後卻引發網友兩極評價，不少人直言：「以為是路人。」

▲歐陽娜娜 。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜近期低調以學院風造型現身機場 。（圖／CFP）

20歲女星歐陽娜娜風格多變，近期低調現身機場，全新的私服造型終於讓粉絲看到了好久不見的少女風，她身穿南韓品牌Romantic Crown 白色oversize棒球外套，內搭白襯衫相呼應，翻領細節更顯逆齡效果，加上邊緣的紅藍條紋相佐，辨識度十足。歐陽娜娜更以百褶短裙搭配白色長襪收尾，大方秀出白皙美腿，十足的少女學院風，讓粉絲大飽眼福。

▲歐陽娜娜 。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜身兼GIVENCHY代言人敬業帶貨，大包小包的模樣卻被網友認為很路人 。（圖／CFP）

此外，身兼法國精品GIVENCHY（紀梵希）代言人的她，也不忘敬業拎著品牌手提包現身，不過大包小包的模樣與嬌小身型有些違和，歐陽娜娜更以口罩與棒球帽遮住了精緻臉蛋，明星光環瞬間消失不少，讓人差點認不出，許多網友更直言：「路人無誤」、「真實腿型不太OK。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 女星, 造型, 機場, 私服, 紀梵希

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