fb ig video ETtoday search mobile

比發飆可怕！3星座「沉默時」要注意了　金牛事後算帳、天蠍變臉

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「不說話比生氣還可怕」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

表達情緒的方式有很多種，但最可怕的一種絕對是「不說話」，因為不說話根本不知道對方是生氣還是平靜，等到要爆發的時候已經來不及了，從星座角度來分析，有些人的情緒起伏只在一線之間，以下就揭曉「不說話比生氣還可怕」星座Top 3 ！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 水瓶座

水瓶的情緒波動往往只有一線之隔，而且他們根本不想在陌生人面前偽裝自己的心情，只要遇到了不喜歡的事情，絕對不會多說第二句話，所以當水瓶異常冷靜的時候，其實在心中早就發火無數次，但是通常都不會顯露出來，只有水瓶親近的朋友能了解他們的心情變化。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天蠍座

天蠍座的底線其實十分明確，只要不踩到他們的地雷，一切都好相處，但若是踩到了，天蠍也不會多說什麼，而是變了一張臉，以不說話的態度來表達自己的憤怒，讓周圍的人都感到氣氛降到了冰點。當然天蠍也是很識大局的星座，不會撕破臉，只是這種安靜會讓人壓力無比大，還是早點認清天蠍的地雷比較安全。

Top 1 金牛座

金牛座絕對是「忍耐大王」，如果惹到了金牛，他們是很能沉住氣的，可以用完全沒事的態度來面對對方，直到過了很久，金牛才願意開口來把事情講清楚，讓對方都一頭霧水。換句話說，金牛看似平靜，其實已經在心中記仇很久了，等到一個適當的時機才會爆發，果然安靜才是最可怕的發洩。

►等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

►「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ！　雙魚全是客套話、冠軍無懸念

►最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現

關鍵字：

星座, 運勢, 金牛座, 天蠍座, 水瓶座, 生氣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

別浪費眼淚挽回！分手超決絕星座Top 3，天蠍絕不給機會

別浪費眼淚挽回！分手超決絕星座Top 3，天蠍絕不給機會

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光

高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 「走到幸福之前，誰不是一個人」4個療癒系IG帳號陪你等待放晴的日子 網公認「媽寶男」星座Top 3！　 雙魚沒主見、冠軍是長不大巨嬰 早春穿搭從斜肩上衣、微透膚洋裝下手！9種風格化身韓系氣質小姐姐 年度最熱門星冰樂限時開賣！　「春櫻草莓星冰樂」回歸約開喝 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲 比發飆可怕！3星座「沉默時」要注意了　金牛事後算帳、天蠍變臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面