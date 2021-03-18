比發飆可怕！3星座「沉默時」要注意了　金牛事後算帳、天蠍變臉

▲「不說話比生氣還可怕」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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表達情緒的方式有很多種，但最可怕的一種絕對是「不說話」，因為不說話根本不知道對方是生氣還是平靜，等到要爆發的時候已經來不及了，從星座角度來分析，有些人的情緒起伏只在一線之間，以下就揭曉「不說話比生氣還可怕」星座Top 3 ！

Top 3 水瓶座

水瓶的情緒波動往往只有一線之隔，而且他們根本不想在陌生人面前偽裝自己的心情，只要遇到了不喜歡的事情，絕對不會多說第二句話，所以當水瓶異常冷靜的時候，其實在心中早就發火無數次，但是通常都不會顯露出來，只有水瓶親近的朋友能了解他們的心情變化。

Top 2 天蠍座

天蠍座的底線其實十分明確，只要不踩到他們的地雷，一切都好相處，但若是踩到了，天蠍也不會多說什麼，而是變了一張臉，以不說話的態度來表達自己的憤怒，讓周圍的人都感到氣氛降到了冰點。當然天蠍也是很識大局的星座，不會撕破臉，只是這種安靜會讓人壓力無比大，還是早點認清天蠍的地雷比較安全。

Top 1 金牛座

金牛座絕對是「忍耐大王」，如果惹到了金牛，他們是很能沉住氣的，可以用完全沒事的態度來面對對方，直到過了很久，金牛才願意開口來把事情講清楚，讓對方都一頭霧水。換句話說，金牛看似平靜，其實已經在心中記仇很久了，等到一個適當的時機才會爆發，果然安靜才是最可怕的發洩。

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