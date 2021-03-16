翻來覆去睡不著？「3個方法」提升睡眠質量，趕走肥胖！

▲躺了30分鐘睡不著、夜裡起來不只一次，都是睡眠質量差徵兆。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活忙碌，擁有充足的睡眠更為重要，但是光是充足還不夠，不少人睡眠質量差，睡醒仍然疲憊，長時間沒有優質睡眠，導致無法緩解壓力，情緒跟著煩躁，連肥胖都跟著來，以下3個方法幫忙提高睡眠質量，一起來看看！

▲睡覺時的細微音量都會影響睡眠品質。

#保持房間安靜

睡覺時盡可能保持安靜，可能很多人會說，就算環境很吵，但還是睡得著，但這裡指的是如何幫助深度睡眠。國外有研究發現，當你在熟睡時，當環境有聲音，即便沒有把你吵醒，也會減少你深度睡眠的時間。

▲藉由泡澡體溫從高降低過程中，引發睡意。

#保持溫度涼爽

想要進入深度睡眠，保持溫度涼爽十分重要，建議睡眠可以泡個熱水澡或是泡個腳，待體溫慢慢降低

放鬆神經，更容易入睡。國外權威睡眠機構指出，成年人最佳睡室溫落在攝氏15.6-19.4度。

▲睡前可先將燈光慢慢調暗，就寢時盡量讓房間維持全黑。

#保持睡眠環境黑暗

一到晚上，身體就會自然分泌褪黑素來幫助睡眠，研究指出，光線會影響體內正常褪黑素的分泌，建議在睡覺1-2小時以前，可以將房間燈光調暗，睡前半小時，建議不要再滑手機，若家人不在同個時段睡覺，建議戴上眼罩會比較好入睡。

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