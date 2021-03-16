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H＆M業績慘滑一千三百億元　完全沒在怕，還與GU搶開台南新店鋪

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記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M近日公開上季財報數字，銷售淨額相比去年同期減少27％，慘滑了47.2億美元，相當於約台幣超過一千三百億元，非常可觀。不過台灣部分因疫情得以控制，幾乎沒受到影響，一間店接著一間開，H&M與日本服飾品牌GU都於近日宣布，將先後入駐台南南紡購物中心開設新店鋪。

▲H&M 。（圖／達志影像／美聯社）

▲H&M第一季銷售淨額比去年同期減少27％，相當於約台幣超過一千三百億元。（圖／達志影像／美聯社）

據H&M最近公布的財報顯示，第一季銷售淨額年減27％，相當於約台幣超過一千三百億元，主要仍是因為全球疫情的關係導致，此期間最多曾同時關閉1800間店，到本季末則剩約1300間店還在關閉狀態，不過此影響程度已算是低於預期。

H&M也特別表示，3月開始最新一季十多天，因部分市場鬆綁防疫措施，有數百間店重新開啟營業，尤其是銷售大國德國，讓本月上半月的營收成長至少一成。

▲H&M。（圖／翻攝自H&M）

▲（示意）H&M將在台南開設新門市。（圖／翻攝自H&M）

而疫情控制得宜的台灣方面，H&M幾乎沒受到影響，像上週發售年度設計師聯名系列「H&M X Simone Rocha」，更是引發大批排隊人潮。H&M於近日宣布又將在台灣開設全新店鋪，此次將入駐台南南紡購物中心，於3月18日正式開幕，成為全台第14間門市。

▲UNIQLO店鋪。（圖／達志影像）

▲迅銷集團市值首度超過Inditex集團成新龍頭。（圖／達志影像）

據上個月外電報導，UNIQLO母公司日本迅銷集團市值達到約1,030億美元，首度擊敗多年穩坐快時尚產業龍頭的對手ZARA母公司Inditex印地紡集團（同期市值約988億美元），全球疫情期間似乎給了以提供舒適簡單服裝為主的日系品牌崛起的機緣。

▲GU。（圖／GU提供）

▲GU也將於台南南紡購物中心開店。（圖／品牌提供）

同屬迅銷集團的GU，價格方面比起UNIQLO還更親民一些，在台灣相當受歡迎，近日GU也宣布將插旗台南南紡購物中心，並於3月26日正式開幕，恰巧與H&M打對台。

►將取代衛生棉？GU「吸水內褲」為女性生理期打造　日妞都瘋狂

►H＆M聯名究竟在搶什麼？從Simone Rocha的設計有多好看就知道

關鍵字：

H&M, HM, GU, 台南, 南紡購物中心, 新店, 財報, 營收, 業績

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