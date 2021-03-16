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皮膚科醫師：早上別用洗面乳，膚況會更好，只有「一種肌膚」例外

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▲▼溫和洗臉 。（圖／翻攝自IG）

▲早上用清水洗臉即可，不需要清潔過度。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多人都討厭肌膚肌膚出油，皮膚科醫師廖苑利卻表示，肌膚有適當油脂是好事，油脂內含維他命E，能幫助預防氧化，同時抗老，早上建議用清水洗臉，留下一點油分當作天然保護層，對於肌膚反而是好。

▲▼溫和洗臉。（圖／Unsplash）

▲夜晚分泌的油脂不礙事，除非你是容易油光滿面的油性肌膚。（圖／Unsplash）

醫師進一步表示，夜間睡眠時肌膚分泌的油是好油，因為夜間沒有空汙、自由基等傷害肌膚的因素 ，早上清潔用清水帶過即可，適用於中乾肌、敏感肌、混合肌，若你為油性肌膚，整臉或是只有T字油脂分泌旺盛，建議則可選擇溫和洗面乳清洗。

▲皮膚科醫師指出，洗面乳清潔仍是必須。

雖然說中乾肌、敏感肌、混合肌早上清潔只需清水帶過，醫師仍建議不論哪種肌膚，一天至少都要用一次洗面乳，白天空氣汙染嚴重，飄散的懸浮粒子有自由基，會對肌膚造成傷害。

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關鍵字：

洗臉, 溫和, 出油, 油分

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