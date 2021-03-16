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皇冠、南瓜馬車串珠變迷你了　4,800元起擁有保值金飾

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▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme愛情童話系列彩繪蝴蝶足金串珠（左）6,100元，大象款6,100元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黃金具保值性，但過於大件的首飾又讓人感覺浮誇，那就把它變迷你吧！點睛品全新Charme Mini足金串飾全面縮小尺寸，且以愛情童話系列為主題，打造一個個結合彩繪圖騰的蝴蝶、愛心、大象等造型的黃金串珠，夢幻又可愛，單價約4,800元起，讓小資女能更容易進入金飾世界。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme愛情童話系列彩繪星星足金串珠配皮繩（左）6,500元，彩繪愛心足金串珠配皮繩6,500元。

點睛品Charme Mini愛情童話系列共推出8款足金串珠，由純金打造墜飾輪廓，再輔以鮮豔彩繪或點綴水晶，更顯別緻，樣式包括展現少女心的愛心、天使之翼、星星、蝴蝶、大象串飾，以及童話風的戒指、皇冠與南瓜馬車造型設計，加購400元的皮繩立刻變成時髦手環。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）▲▼ 金飾 。（圖／公關照）▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme愛情童話系列南瓜馬車足金串珠（左起）4,800元，皇冠足金串珠4,800元，戒指足金串珠6,100元。

童話感的金飾作品深受歡迎，鎮金店Just Gold繽紛派對系列，將俄羅斯娃娃與皇宮化為精巧的純金單邊耳環，上面的繽紛釉彩凸顯活潑氣息，只戴單邊即非常吸睛，同系列還有紅唇、玩具小熊造型金飾，可愛設計能與日常穿搭輕鬆搭配。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold繽紛派對俄羅斯皇宮單耳純金耳環（左）10,200元，俄羅斯娃娃單耳純金耳環12,600元。（圖／Just Gold提供，以下同）

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關鍵字：

金飾, 點睛品, 鎮金店, Just Gold

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