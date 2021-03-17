現省近3000元！精梳棉床包4件組激殺990元　吸濕透氣包準一覺到天亮

文／C編

冬天過去、春天到來，床單被套也該換季，讓臥室煥然一新，購物網站「Her和她」推出「LEEDAR麗的頂級精梳棉兩用被床包組」，有花朵、可愛的小熊等共4種花色，並提供單人、雙人、加大尺寸可以挑選，原價3980元、下殺至990元，絕對是居家必備，很適合多買幾組替換。

▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（炫色秋葉），原價3980元、特價990元。點我購買。



LEEDAR麗的頂級精梳棉兩用被床包組之所以值得入手，是因為採用「精梳棉」，不但柔軟細緻，還能吸濕透氣，一覺到天亮，不會有悶熱感，並且採用環保活性印染，確保肌膚不會過敏。

▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（幸福寶貝），原價3980元、特價990元。點我購買。



經過精梳處理過的棉纖維，在除去雜質之後，留下長而整齊的纖維，製作出來的布料具有光澤感，細緻、柔順而且更加耐用，不容易起毛球，清洗保養輕鬆簡單，不用過度整理，就擁有完美的床組。

▲▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（靜聽花語），原價3980元、特價990元。點我購買。



兩面雙色設計的圖案，可以任意轉換居家風格，喜新厭舊也不擔心，再也不怕「看膩」。此次床包組含床罩、鋪棉兩用被套，以及信封枕頭套，兩用被套夏天可以直接當涼被，冬天加一件厚被胎，保暖度立刻激增，實用性不容分說。

▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（微藍花開），原價3980元、特價990元。點我購買。



「Her和她」推出「LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組」，有4種花色：微藍花開、炫色秋葉、幸福寶貝、靜聽花語，以及單人、雙人、加大共3種尺寸可以挑選，原價3980元，均一特價990元，現省近3000元，再划算不過了。