fb ig video ETtoday search mobile

現省近3000元！精梳棉床包4件組激殺990元　吸濕透氣包準一覺到天亮

>

文／C編

冬天過去、春天到來，床單被套也該換季，讓臥室煥然一新，購物網站「Her和她」推出「LEEDAR麗的頂級精梳棉兩用被床包組」，有花朵、可愛的小熊等共4種花色，並提供單人、雙人、加大尺寸可以挑選，原價3980元、下殺至990元，絕對是居家必備，很適合多買幾組替換。

▲LEEDAR,麗的,床單,床包,被套,Her和她。（圖／Her） 

▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（炫色秋葉），原價3980元、特價990元。點我購買。

LEEDAR麗的頂級精梳棉兩用被床包組之所以值得入手，是因為採用「精梳棉」，不但柔軟細緻，還能吸濕透氣，一覺到天亮，不會有悶熱感，並且採用環保活性印染，確保肌膚不會過敏。

 ▲Her 床包。（圖／公關照）

▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（幸福寶貝），原價3980元、特價990元。點我購買。

經過精梳處理過的棉纖維，在除去雜質之後，留下長而整齊的纖維，製作出來的布料具有光澤感，細緻、柔順而且更加耐用，不容易起毛球，清洗保養輕鬆簡單，不用過度整理，就擁有完美的床組。

 ▲LEEDAR,麗的,床單,床包,被套,Her和她。（圖／Her）

▲▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（靜聽花語），原價3980元、特價990元。點我購買。

兩面雙色設計的圖案，可以任意轉換居家風格，喜新厭舊也不擔心，再也不怕「看膩」。此次床包組含床罩、鋪棉兩用被套，以及信封枕頭套，兩用被套夏天可以直接當涼被，冬天加一件厚被胎，保暖度立刻激增，實用性不容分說。

 ▲LEEDAR,麗的,床單,床包,被套,Her和她。（圖／Her）

▲LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組（微藍花開），原價3980元、特價990元。點我購買。

「Her和她」推出「LEEDAR 麗的頂級精梳棉兩用被床包組」，有4種花色：微藍花開、炫色秋葉、幸福寶貝、靜聽花語，以及單人、雙人、加大共3種尺寸可以挑選，原價3980元，均一特價990元，現省近3000元，再划算不過了。

關鍵字：

LEEDAR, 麗的, 床單, 床包, 被套, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂 再不入手，就要大賣的3款單品！因為實在太好用又太便宜 年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！ 44歲大S雙唇沒有死皮、零細紋　養出澎潤美唇的關鍵是一招 錢快準備好！愛馬仕要推出新頰彩　「亞洲限定」將再掀起爆排風潮 星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！ 「月租金破400萬，客人只消費1支霜淇淋」　IKEA敦北歇業有跡可循

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面