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工作後身體變差？改掉5大NG壞習慣還自己健康　外食、吃補品都中槍

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、Pinterest

步入職場後身體越來越不如以往，還會開始出現一些大大小小的毛病，是許多人的共同感觸，但其實人的身體並沒有老化得這麼快速，工作幾年後會有突然變老的感覺，很多時候都是因為生活上的壞習慣導致，以下五個NG的行為就一起慢慢戒掉，還自己一個健康的職場生活吧。

▲工作壞習慣。（圖／翻攝自Pinterest）

＃餐餐外食

很多人在家是幾乎不開伙的，為求方便，早餐便利商店、中午公司隔壁便當、晚上和同事聚餐⋯⋯三餐都在外解決，但是外食多是重油重鹹，也很難攝取均衡飲食，難怪便秘、腸胃問題、肥胖⋯⋯會成為現代人的文明病，學著自己準備簡單料理，慢慢一餐一餐取代外食，你還會發現省了不少錢。

▲工作壞習慣。（圖／翻攝自IG）

＃飲料無糖、咖啡沒加奶就不喝

許多辦公室上班族都愛一起訂飲料喝，養成一天不喝就不對勁的壞習慣，工作時想要喝點東西不是問題，但是如果不夠甜就不喝，喝咖啡也一定要喝拿鐵類的話，那麼這樣喝下來不胖才怪。

應該開始把高甜度、高熱量的手搖杯漸漸換成無糖的茶飲，或是改喝黑咖啡，但是最好的辦法，還是喝水最健康。

＃手機上每天要看的應用程式太多

手機裡的APP太多也會讓人心煩意亂，工作需要用到的APP以外，有些人喜歡下載一些網拍、漫畫、影集平台、手遊⋯⋯超多APP，且隱性的規定自己每天都要打開才行，默默的就會佔用掉很多時間，尤其是睡覺前總覺得再逛一下、再追一集就好，這就成了睡眠不足的元兇。

▲工作壞習慣。（圖／翻攝自IG）

＃連上次運動是什麼時候都不記得了

像上面說的，都花這麼多時間在滑手機了，更不用說會想花時間運動，很多人在進入職場後，連上一次運動是什麼時候都不記得了，而吃的高油高鹹、又不運動，「脂肪肝」就容易找上門。

想要身體別再繼續爛下去，運動是不二法則，一開始可以試著把社交活動的場域拉到戶外，邀請朋友一起登山、打球⋯⋯再來，睡覺前做一些靜態的瑜伽、伸展，也有幫助睡眠的效果。

▲工作壞習慣。（圖／翻攝自Pinterest）

＃把自己當醫生

身上出現一些小毛病，卻沒有這麼嚴重時，很多人就開始自己當起醫生，不是上網找偏方，就是買一堆補品來吃，效果當然有限，如果一直懶得去看醫生，很難對症下藥，小毛病也可能變成大病。

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關鍵字：

健康, 工作, 職場, 生活習慣, 壞習慣, NG

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