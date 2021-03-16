打嗝停不了？7個有效「止嗝小妙招」快記好　用羽毛搔鼻子竟有效

編輯／Amanda 圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人多多少少都有過打嗝的經驗，有時候吃飯吃太快、喝水喝飲料太快，或喝太多汽水等都會引起打嗝，雖然打嗝不是什麼嚴重疾病，但打嗝停不下來時，不僅讓人焦慮還尷尬。快把以下7個超實用的止嗝小妙招記好，下次嗝不停時快試試。

＃反覆屏氣



先深吸一口氣後憋住氣息，盡量讓屏氣時間久一點再呼出氣息，反覆做個幾次，可以干擾打嗝的神經反射。

＃喝溫水



先喝一口溫水含在嘴裡，再深吸一口氣，當感覺又快打嗝的時候立刻吞下溫水。

＃袋子呼吸法



拿一個塑膠袋罩住嘴巴鼻子，對著塑膠袋內反覆深呼吸幾次，隨著多次吸吐氣，袋子裡的二氧化碳濃度提升，重複吸入呼出的二氧化碳，增加血液中二氧化碳的濃度，可以幫助調節、緩解打嗝。

＃讓自己打噴嚏



打個噴嚏也有可能可以幫助止住打嗝。可以用羽毛、自己的髮絲等物品搔癢鼻子、刺激鼻孔，誘發打噴嚏。

＃拉伸舌頭



拿一塊乾淨的紗布墊在舌頭上，或戴上乾淨的塑膠手套，用手指捏住舌頭向外拉伸，過一會就能感覺腹部有氣體上升，打嗝也會自然停止。

＃情緒刺激



老一輩的人流傳過的止嗝法中有一種是「驚嚇止嗝法」，比如趁對方不注意時，猛拍後背，對方驚嚇下造成情緒刺激，抑止橫隔肌痙攣。但使用這個方法要注意健康狀況，如果是有心血管疾病者或高血壓患者，最好避免使用。

＃按壓內關穴



內關穴位於手腕內側，距離手掌約6～7釐米處，按壓內關穴數分鐘到感覺有酸脹感，就能幫助緩解打嗝。

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