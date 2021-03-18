fb ig video ETtoday search mobile

超美「北歐風料理鍋」千元有找！燉煮、煎炸都行　還能同時做兩道菜

>

文／C編

在外租屋的小資族常常不能開明火煮飯，那電火鍋就變得非常方便，偶爾煮個泡麵或是火鍋，超簡單就可以輕鬆上桌，購物網站「Her和她」推出「NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931」，輕鬆就可以搞定餐點，不僅吃得美味，也吃得健康。

 ▲NICONICO,料理鍋,鍋具,Her和她,。（圖／Her）

▲NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931，原價1380元、特價999元。點我購買。

NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋採不沾鍋的內裝塗層設計，1.5L的大容量，加上兩段火力可以調控，1檔小火可以輕鬆煮粥、煲湯、製作鬆餅等小食材，2檔大火可以煮火鍋、燉煮東西、或是煎炸食材，一鍋就可以搞定多道菜色。

▲NICONICO,料理鍋,鍋具,Her和她,。（圖／Her） 

▲NICONICO料理鍋燉湯好輕鬆。

除了鍋子煮東西之外，還可以上蒸下煮，上面採用食品級304不鏽鋼蒸籠，可以同時蒸蛋、蒸海鮮，同時享受雙份的美味，即使是做菜新手，也可以輕輕鬆鬆完成佳餚，方便又實用，簡約的外型則讓料理鍋更加分。

 ▲NICONICO,料理鍋,鍋具,Her和她,。（圖／Her）

▲NICONICO料理鍋上蒸下煮可以做出兩道美味菜餚。

NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋底部採取整圈加熱結構，不但加熱更快速，還可以均勻受熱，煮出來的食材好吃美味，輕鬆燙個青菜、海鮮、或是煎個牛排都不是問題，簡單就可以煮出一餐料理，更別說是深夜想吃個泡麵了。

 ▲NICONICO,料理鍋,鍋具,Her和她,。（圖／Her）

▲NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931，原價1380元、特價999元。點我購買。

「Her和她」推出「NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931」，原價1380元、特價999元，不到千元就可以入手，陶瓷內裡煮菜更安心，非常適合居住在外面的小資族，隨時想吃熱食都好方便。

關鍵字：

NICONICO, 料理鍋, 鍋具, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂 再不入手，就要大賣的3款單品！因為實在太好用又太便宜 年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！ 44歲大S雙唇沒有死皮、零細紋　養出澎潤美唇的關鍵是一招 錢快準備好！愛馬仕要推出新頰彩　「亞洲限定」將再掀起爆排風潮 比發飆可怕！3星座「沉默時」要注意了　金牛事後算帳、天蠍變臉 別浪費眼淚挽回！分手超決絕星座Top 3，天蠍絕不給機會

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面