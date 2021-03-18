超美「北歐風料理鍋」千元有找！燉煮、煎炸都行　還能同時做兩道菜

文／C編

在外租屋的小資族常常不能開明火煮飯，那電火鍋就變得非常方便，偶爾煮個泡麵或是火鍋，超簡單就可以輕鬆上桌，購物網站「Her和她」推出「NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931」，輕鬆就可以搞定餐點，不僅吃得美味，也吃得健康。

▲NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931，原價1380元、特價999元。點我購買。



NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋採不沾鍋的內裝塗層設計，1.5L的大容量，加上兩段火力可以調控，1檔小火可以輕鬆煮粥、煲湯、製作鬆餅等小食材，2檔大火可以煮火鍋、燉煮東西、或是煎炸食材，一鍋就可以搞定多道菜色。

▲NICONICO料理鍋燉湯好輕鬆。



除了鍋子煮東西之外，還可以上蒸下煮，上面採用食品級304不鏽鋼蒸籠，可以同時蒸蛋、蒸海鮮，同時享受雙份的美味，即使是做菜新手，也可以輕輕鬆鬆完成佳餚，方便又實用，簡約的外型則讓料理鍋更加分。

▲NICONICO料理鍋上蒸下煮可以做出兩道美味菜餚。



NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋底部採取整圈加熱結構，不但加熱更快速，還可以均勻受熱，煮出來的食材好吃美味，輕鬆燙個青菜、海鮮、或是煎個牛排都不是問題，簡單就可以煮出一餐料理，更別說是深夜想吃個泡麵了。

▲NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931，原價1380元、特價999元。點我購買。



「Her和她」推出「NICONICO日式蒸煮陶瓷料理鍋 NI-GP931」，原價1380元、特價999元，不到千元就可以入手，陶瓷內裡煮菜更安心，非常適合居住在外面的小資族，隨時想吃熱食都好方便。