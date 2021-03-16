賈靜雯撇懷孕喊：已經生三胎了　曝波妞愛美行徑「連我都沒這樣」

▲賈靜雯現身台灣品牌夏姿．陳SHIATZY CHEN慈善特賣會 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣品牌夏姿．陳SHIATZY CHEN每年舉辦慈善特賣會已成慣例，今（16日）請到女星賈靜雯站台，對女兒教育很有一套的她也特別分享私下趣事，現場爆料波妞從小就很愛漂亮，連拍照前都記得要補護唇膏。至於日前被傳有孕，賈靜雯面帶笑容高EQ回應：「我都已經生三個了，可以了嗎？對社會很有貢獻了。」間接否認懷孕傳聞。

賈靜雯身兼「1919陪讀計畫」代言人，此次特別換上一身透明刺繡長裙搭配腰帶現身，雖然還未來得及逛逛特賣會，但她表示深受品牌的刺繡細節吸引，像是今天長裙中的圖騰印花非常值得細細品味，她也透露想逛街為媽媽挑選合適的單品。

▲賈靜雯特別換上一身透明刺繡長裙搭配腰帶 。（圖／品牌提供）

今年夏姿特賣也預計將所得部分款項捐贈給教育部的「學校教育儲蓄戶」，對此賈靜雯暖心提到，「每個家庭都有自己教育孩子的方法，最好的方法就是陪伴，像我們家都有分配時間，忙碌的時候視訊也能拉近彼此。」剛好日前波妞剛度過4歲生日，賈靜雯也爆料女兒從小就很愛美，不僅野餐時要扮演公主，連拍照前也知道要補妝（護唇膏），還笑虧：「我平常也沒有這麼愛美。」

▲賈靜雯喜愛品牌的刺繡圖騰細節 。（圖／品牌提供）

先前幫老公修杰楷慶生時，因送了一瓶昂貴的酒，所以賈靜雯發文寫下「只能看不能喝」，被外界解讀是懷有身孕，趁這次機會，賈靜雯笑笑否認，她說已經生了三胎為社會做出貢獻了。至於結婚6年，賈靜雯如何經營婚姻之道？她表示：「要多溝通，意見不合的時候要把自己的那部分放掉，聽聽對方的聲音。」

▲夏姿．陳SHIATZY CHEN舉行為期一周的年度《拾華》慈善特賣會 。（圖／品牌提供）

夏姿．陳SHIATZY CHEN於今日在福華飯店，舉行為期一周的年度《拾華》慈善特賣會，預計將特賣所得部分款項捐贈給基督教救助協會，除了男女服飾單品之外，也有賈靜雯相當喜愛的刺繡風格包款，加上鞋履、領帶、披肩、飾品等配件，總數超過4000項商品。

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