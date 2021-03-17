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法比歐公開私人「幸福早餐」　透露婚禮前提

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▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

▲法比歐出席LE CREUSET活動，表示新款悠然綠系列讓他燃起廚藝魂。（圖／LE CREUSET提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

法國型男法比歐2月開刀後，身體恢復良好，帥氣出席同為「法國品牌」的LE CREUSET鍋具記者會大秀廚藝，做菜中還透露自己很喜歡在一天的開始，用美麗的餐盤做簡單的早餐，而去年求婚成功的他，透露自己婚禮會等到疫情過後，因為想要家人一起來參加，在法國跟台灣都會舉辦，也顯示出他的好人緣。

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

從5歲就開始做菜的法比歐，曾在許多公開場合秀廚藝，今在活動中使用LE CREUSET新推出的悠然綠系列，做出一道「洋蘇白醬雞肉」，僅使用一只鑄鐵鍋跟鐵烤盤，現場肉香四溢，光聞就很可口，邊做菜還邊透露自己很懶得洗碗洗鍋，最喜歡能夠一鍋到底的料理，最好外表也很美，能直接端上桌。

去年疫情年讓許多民眾「在家療癒」，偽出國話題仍延續至今年，法比歐表示法國人吃飯時餐具是重要元素，透過精緻的擺盤，讓吃飯的氣氛更好，他也公開讓整天心情好、感覺幸福的秘訣就是「吃頓豐富的早餐」，使用鐵煎盤簡單做個炒蛋、燻鮭魚或蘆筍，搭配優格跟咖啡，就是他最常吃的早餐食譜。

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

LE CREUSET鍋具新品「悠然綠系列」，為邁入夏季的清涼感再添上美好氛圍，搭配性佳的藍綠色，讓所有食物視覺都變的清涼可口，全系列共21個品項，包括圓鐵鍋、淺底鐵鍋、圓煎盤、方形鐵烤盤、媽咪鐵鍋與窈窕鑄鐵鍋，單價從8,200元至17,800元不等，餐具則有飯碗、圓盤、馬克杯、隔熱墊等，售價780元起。

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

另一台灣居家設計品牌TOAST，發表了年度新品「RONDE 好速洗陶瓷便當盒」，並首次在嘖嘖募資，上線15分鐘就達到量產門檻，3天內突破百萬元，RONDE物如其名強調快速好洗，且主要材質為新骨瓷，特色在吸水率小於 0.5%，所以不易吸附湯汁與被染色，號稱使用中性洗劑與海綿就能輕鬆洗淨，且因外型溫潤極簡，也可直接端上餐桌做為餐具使用，募資價950元起。

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

▲法比歐出席LE CREUSET活動。（圖／LE CREUSET提供）

▲TOAST年度新品RONDE好速洗陶瓷便當盒，可攜帶外出，也能當家中餐具。（圖／TOAST提供）

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法比歐, LE CREUSE, 婚期, 結婚, 下廚, 餐具, 鑄鐵鍋

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