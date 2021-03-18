風・Luxury／錶盤上紅黃標誌不是披薩　正解夜光顯示「無輻射」

▲Blancpain Fifty Fathoms No Radiations五十噚無輻射2021復刻款，449,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近幾年大風行，各品牌如格拉蘇蒂 原創（Glashütte Original）積極與水上運動好手合作打響名號，而歷史名作不能不提Blancpain 1960年代中期問世的Fifty Fathoms五十噚系列，當中一個型號曾被德國海軍戰鬥潛水員所採用，其面盤印有「無輻射」（no radiations）的標記，代表未使用含有具放射性元素的「鐳」作為發光材料，今年復刻此經典錶款，千萬別說錶上怎有像披薩標誌了。

▲6時位置的無輻射標誌是Blancpain五十噚無輻射2021復刻款的特色。

Blancpain推出限量500只的Fifty Fathoms No Radiations五十噚無輻射2021復刻款，忠於60年代原創錶的設計，黑色面盤點綴傳統圓點與長方形時標，12時位置則是鑽石形時標，而刻度圈、指針與錶圈上的計時刻度均沿用「舊鐳」型號所使用的Super-LumiNova®夜光顏色米黃、橙色與綠鏽，展現復古味道，最醒目是6時位置的無輻射標記，因為60年代初期鐘錶業普遍使用鐳為發光材料，被證實危害健康後，品牌決定清楚標示旗下錶款不含鐳，因此以黃紅色與黑色十字構成的「no radiations」標記，向佩戴者做出承諾。

▲Blancpain五十噚無輻射2021復刻錶擁有鮮明的夜光刻度與指針設計。

新一代的Fifty Fathoms No Radiations五十噚無輻射2021復刻款，裝載Blancpain具4天動力儲存的1151型號自動上鍊機芯，最大特色為橢圓鏤空的自動盤，是致敬第一款Fifty Fathoms五十噚腕錶的設計，因為刻意輕量化的自動盤用意是在發生撞擊時保護機芯。

▲Blancpain機芯採用橢圓鏤空設計的自動盤，向首款Fifty Fathoms五十噚腕錶致敬。



多數人戴潛水錶是熱愛其外型，真正戴著從事水上運動或潛入大海，可能仍有心理障礙，於是德國名錶格拉蘇蒂 原創特別贊助德國航海運動員Boris Herrmann，戴上SeaQ Panorama Date潛水錶進行為期80天的法國旺代不靠岸單人環球航海賽，此錶款通過DIN與ISO兩項嚴格認證，讓航海員能毫無後顧之憂進行比賽，也展現品牌對自家設計的信心。

▲格拉蘇蒂 原創SeaQ Panorama Date潛水錶，389,000元。（圖／格拉蘇蒂 原創提供，以下同）

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