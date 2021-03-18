fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／錶盤上紅黃標誌不是披薩　正解夜光顯示「無輻射」

>

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain Fifty Fathoms No Radiations五十噚無輻射2021復刻款，449,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近幾年大風行，各品牌如格拉蘇蒂 原創（Glashütte Original）積極與水上運動好手合作打響名號，而歷史名作不能不提Blancpain 1960年代中期問世的Fifty Fathoms五十噚系列，當中一個型號曾被德國海軍戰鬥潛水員所採用，其面盤印有「無輻射」（no radiations）的標記，代表未使用含有具放射性元素的「鐳」作為發光材料，今年復刻此經典錶款，千萬別說錶上怎有像披薩標誌了。

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲6時位置的無輻射標誌是Blancpain五十噚無輻射2021復刻款的特色。

Blancpain推出限量500只的Fifty Fathoms No Radiations五十噚無輻射2021復刻款，忠於60年代原創錶的設計，黑色面盤點綴傳統圓點與長方形時標，12時位置則是鑽石形時標，而刻度圈、指針與錶圈上的計時刻度均沿用「舊鐳」型號所使用的Super-LumiNova®夜光顏色米黃、橙色與綠鏽，展現復古味道，最醒目是6時位置的無輻射標記，因為60年代初期鐘錶業普遍使用鐳為發光材料，被證實危害健康後，品牌決定清楚標示旗下錶款不含鐳，因此以黃紅色與黑色十字構成的「no radiations」標記，向佩戴者做出承諾。

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚無輻射2021復刻錶擁有鮮明的夜光刻度與指針設計。

新一代的Fifty Fathoms No Radiations五十噚無輻射2021復刻款，裝載Blancpain具4天動力儲存的1151型號自動上鍊機芯，最大特色為橢圓鏤空的自動盤，是致敬第一款Fifty Fathoms五十噚腕錶的設計，因為刻意輕量化的自動盤用意是在發生撞擊時保護機芯。

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain機芯採用橢圓鏤空設計的自動盤，向首款Fifty Fathoms五十噚腕錶致敬。
 

多數人戴潛水錶是熱愛其外型，真正戴著從事水上運動或潛入大海，可能仍有心理障礙，於是德國名錶格拉蘇蒂 原創特別贊助德國航海運動員Boris Herrmann，戴上SeaQ Panorama Date潛水錶進行為期80天的法國旺代不靠岸單人環球航海賽，此錶款通過DIN與ISO兩項嚴格認證，讓航海員能毫無後顧之憂進行比賽，也展現品牌對自家設計的信心。

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂 原創SeaQ Panorama Date潛水錶，389,000元。（圖／格拉蘇蒂 原創提供，以下同）

►IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二

►孫芸芸疊搭鑽石耳扣宣傳　425萬勞力士露一角搶鏡

關鍵字：

風Luxury, Blancpain, Glashutte Original

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」

小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」

孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」

孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」

葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌

葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌

凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸 IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂 凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環 鹿晗耳際穿箭耍酷　蕭敬騰戴Tiffany珍珠鍊當優雅型男 蔡依林自豪穿什麼都辣　戴2億寶格麗加秀馬甲線 奈良美智粉絲看展不夠還想搶真跡！　氣噗噗小女孩畫作65萬起標

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面