日本銷售第一的卸妝品是它！再濃的彩妝都能清乾淨　還沒用過太遜

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

卸妝非常重要，可以說是肌膚保養的第一步，只要做好清潔，基本上保養就已經完成了一半，《ET FASHION》就整理多款卸妝神器，一秒就可以帶走臉上殘妝，而且不但清潔得超乾淨，也超好沖洗，是很多人都不能缺少的神級好物。

1.FANCL MCO速淨卸粧液

日本銷售No.1的卸妝產品，上市以來獲獎無數，連續多年榮獲日本權威網站@comse消費者評選卸妝產品第一位，可以說是殿堂級別的卸妝單品，不但濃妝可以卸得超乾淨，也一點都不會留下黏膩感，最近針對櫻花季推出限定版包裝，賣完就沒有！

2.DARPHIN 全效舒緩潔膚乳

「全效舒緩潔膚乳」卸妝乳質地，能方便快速地溫和清潔，甚至不需要用水沖洗，僅用面紙擦拭至乾爽就能完成全臉肌膚卸妝。芳香植物萃取，配方和豐富植萃保濕因子，使卸妝後肌膚水潤不緊繃，同時能安定舒緩乾燥不適。

3.Milani 森系女神植萃卸妝膏

美國開架時尚彩妝領導品牌Milani在2021開年推出全新重磅新品：森系女神植萃系列，運用植萃保養界的「超級食物」大麻籽油，深入肌底抗氧化、修護保水、舒緩敏感不適，其中，森系女神植萃卸妝膏，膏體接觸臉部瞬間變化為絲絨質感的油狀，有效卸除彩妝及毛孔髒污。

4.東森自然美 超效保濕按摩卸妝膏

運用有機認證椰子油為肌底，內含薰衣草、艾草等精油成分，以獨特BCME雙相微乳技術，輕鬆卸除頑固彩妝，適度清潔毛孔多餘油脂及角質並保濕肌膚，適合乾性肌膚使用，可以輕鬆不刺激的帶走臉上殘妝。

►《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏 現在39歲依舊不老的秘訣



►多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜 還可以順便瘦身



►「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣 有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂