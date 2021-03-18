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Lisa、孫芸芸「焦糖腋下包」大PK　比誰背帶更短就更時髦

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記者王則絲／台北報導

近日韓女團BLACKPINK成員Lisa 在IG上Po出穿搭，這回示範的是代言品牌CELINE推出的新款TRIOMPHE腋下包，另外第一名媛孫芸芸幾天前也背上了Michael Kors最新的Bradshow手袋，兩人手中的「焦糖腋下包」結合了時下最不受時間流逝而退燒的焦糖色與腋下包兩項元素，且肩背帶根本是在比「短」，背起來時髦爆棚。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa稱職帶貨CELINE最新款TRIOMPHE腋下包。（圖／翻攝自Lisa IG）

自從Lisa在接下CELINE代言後便幾乎都穿品牌的服裝亮相，有新包款當然更不會錯過，這次新推出的腋下包包款，是延伸自CELINE招牌的TRIOMPHE系列，承襲經典的凱旋門金屬浮雕鎖扣，將其原本包型縮小並變窄，進而躋身腋下包行列，縮短後的短背帶讓小巧的包身正好卡在腋下位置，展現一種貼身的時髦感。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲CELINE TRIOMPHE腋下包系列還有推出老花、其他素色款式。（圖／品牌提供）

帶貨女王孫芸芸日前背上的「焦糖腋下包」則是來自MICHAEL KORS推出的全新包款「Bradshaw」，其靈感來自於《慾望城市》中的Carrie Bradshaw，因為他總愛背著超短背帶的腋下包趴趴走，所以MK就為此特別設計了一款名為「Bradshaw」的腋下包，背帶部分想當然是非常的短，外型俐落簡約，包面設計則很多元，除了有孫芸芸使用的滾邊配色皮革款式，還有蔡詩芸示範的編織款。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸、蔡詩芸示範MICHAEL KORS 新款Bradshaw腋下包。（圖／翻攝自孫芸芸、蔡詩芸IG）

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲MK代言人高圓圓演繹純白Bradshaw包。（圖／翻攝自微博）

焦糖色的腋下包還不只這兩款，TORY BURCH 今年春夏也推出一款焦糖棕色的手袋「Miller」，將本季強調的編織元素，運用於包蓋與背帶上，金屬雙T LOGO扣飾特別搶眼，小巧的外型同樣能當作腋下包使用，有望成為下個熱賣款式。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲TORY BURCH新款Miller手袋。（圖／品牌提供）

►孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分

►歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

關鍵字：

Lisa, 孫芸芸, CELINE, Michael Kors, MK, 腋下包, 焦糖腋下包, 焦糖色, Tory Burch, Bradshaw, TRIOMPHE

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