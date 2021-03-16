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錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

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▲錢德月及女兒Tiffany 為鞋履品牌MANOLO BLAHNIK演繹春夏新品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

名媛母女錢德月及女兒Tiffany（董若彤）於今（16日）為鞋履品牌MANOLO BLAHNIK演繹春夏新品，外表看似姐妹的兩人聊起時尚經滔滔不絕，還搞笑表示：「我們什麼都能交換，就是鞋子不行！」因為母女倆的鞋碼相差很大，萬一同時相中了喜歡的款式，一定會買兩雙。

▲名媛母女錢德月及女兒Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲名媛母女錢德月及女兒Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲名媛母女錢德月及女兒Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲名媛母女錢德月及女兒Tiffany 。（圖／品牌提供）

錢德月年過50歲外表依舊凍齡，與女兒Tiffany宛如姐妹，兩人對鞋履的喜好也有志一同，都偏好經典款式，錢德月對於腳上的彩色寶石樣式情有獨鍾，Tiffany則喜愛混搭風格，有些線條感的鞋款更能吸引她。不過被問到「選鞋就像選男人」，兩人挑高跟鞋的首要目標是什麼？錢德月笑稱：「一定要合腳舒服。」但當著媽媽的面，Tiffany表示這題很尷尬，不過應該也是合腳不磨腳最重要。

▲名媛母女錢德月及女兒Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲錢德月透露家中鞋子擺滿了一個小房間。（圖／品牌提供）

錢德月也提到家中的鞋子很多，已經擺滿了一個小房間，而且女兒的鞋子數量有逐漸追上自己的趨勢，即便如此能否互相交換鞋子穿？兩人立刻回答：「不行，什麼都能交換就是鞋子不行。」原來是母女鞋碼尺寸差很多，錢德月是38號半，Tiffany則是41號，錢德月透露之前應急時曾經穿過女兒的平底鞋，勉強可以但硬是露出了兩公分，所以兩人一旦相中了喜歡的款式，一定會買兩雙，避免交換穿的窘境。

▲名媛母女錢德月及女兒Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲MANOLO BLAHNIK 春夏新品呈現出鐵製蛇形雕花 。（圖／品牌提供）

MANOLO BLAHNIK 春夏新品重回18 世紀，設計出鞋扣上有棱角的水晶，打造閃亮視覺效果，成為VERDA 款式上的鑽飾的靈感來源。另也在VALENTA 穆勒鞋上，以荷葉形鞋緣搭配迷人的水晶和珍珠鞋飾，更為奢華許多。除了閃亮的細節，本季也結合建築風格，室內設計師 Paul Poiret結合工作室門上的鐵製蛇形雕花，將此注入鞋款，打造 TOSCA 跟鞋上波浪 形的金屬線刺繡及 DOYASI 高跟鞋上的珠飾。

【看更多美鞋】

▲申敏兒。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲申敏兒身穿TOD’S 2021春夏紫羅蘭色西裝外套，搭配凡爾賽鑽扣高跟鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

申敏兒的天然時尚氣息深受各大精品品牌喜愛，近期拍攝畫報換上TOD’S 2021春夏系列的「紫羅蘭色」西裝外套，以鮮明色彩襯托白皙修長美腿，衣著的俐落剪裁勾勒出申敏兒的幹練氣場，加上白色高領內襯疊搭，更顯巴掌臉蛋精緻，一舉一動都表現力十足。

視線向下看，申敏兒更是直接光腳出鏡，隨著鏡頭拉近，消失的高跟鞋竟然出現在申敏兒頭頂，她將Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣紫色高跟鞋頂在頭上，如此新奇的曬鞋方式，與一雙炯炯有神的大眼增添氣場，讓人不注意都難。

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關鍵字：

名媛, 錢德月, Tiffany, 董若彤, MANOLO BLAHNIK

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