情侶相處的5個禁忌：少提前任、檢查手機　都是分手導火線

文／Squid 圖／pexels

所有的感情都是需要經營的，兩個人就像是在天秤上，唯有保持平衡，感情才能長久的走下去，這次《ET FASHION》就要盤點情侶之間不能做的禁忌，只有尊重對方、了解對方，感情才能持續維持下去。

1.不要過度關注對方的隱私

很多人都會趁著對方洗澡的時候，偷翻對方的手機，看一下對方最近跟誰聊天、去了哪裡、按了什麼讚，然後趁機質問對方，這樣容易建立起彼此的不信任感。

2.不要動不動就提分手

很多人吵架吵到最後，就會把分手掛在嘴邊，但這是很傷人的言語暴力，一次、兩次⋯等到對方已經習慣這樣的態度之後，真的很有可能就會分手，因為對方已經不在意了。

3.無法有效溝通，曲解問題

在吵架的時候，很多人都把問題歸咎於「你不愛我了」，就像是約會遲到，就代表對方不愛他，或是沒有接送，就代表對方不愛他，但其實這後面可能有很多的因素，應該針對問題來詢問，為什麼約會遲到、為什麼沒有來接我，而不是隨便就把問題歸咎在「你不愛我」上面。

4.不要翻舊帳

很多人都會把歷史殘留的舊帳拿出來爭吵，這樣不但很容易讓彼此之間感情破碎，更會加深彼此之間的嫌隙更加嚴重。

5.少提前任

提起前任通常都是為了對比自己現在的重要性，其實你提起前任的時候越多，對方想起他的次數也越多，沒必要，現在他身邊的人是你，這一點就足夠了。

►《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏 現在39歲依舊不老的秘訣



►多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜 還可以順便瘦身



►「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣 有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂