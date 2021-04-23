「無縫接軌」不一定就是渣？8個有科學根據的愛情盲點　你中標幾個

編輯／Jhen 圖／翻攝FB未來媽媽、IG@jennierubyjane、新浪電視微博

偶像劇與電影裡的浪漫情節，總是會讓我們忍不住去想像愛情的美好，卻常常忽略了愛情的真實面、或者是誤會感情真正的長遠之道，從8個心理學的研究結果，來重新領悟愛情，其中還有一些讓感情增溫的小撇步，還不快筆記！

男人比女人更懂浪漫

在一段感情裡，男人對於「愛」的需求更勝女人，這也是為什麼在一段關係結束時，經常可以聽見男人說：「我們之間沒有愛了」、「我對你感覺變了」，等諸如此類不可理喻的「渣男」發言，那或許只是他們的「浪漫基因」作祟。

送花可能造成反效果？

送花雖然是能夠表達愛意，以及營造出浪漫氛圍、令感情增溫的方式，卻容易讓對方感覺「他好像很會」、「也太浪漫了」，進而聯想到「這個人是不是不太可靠？」看到這裡你或許會覺得談個戀愛也太麻煩？不過也是要醒你，耍浪漫可以，但別忘了好好付出真心才是重點。

眼神真的能傳情

有人說墜入愛河的人，經常會忍不住偷看心儀對象，而現在偷看喜歡的人也有科學研究證實了：「雙方若越常凝視彼此，就越容易墜入愛河。」還不快約心儀對象吃飯狂看他！另外，如果你們開始頻繁的視線交流，表示已經默默的「傳情」ing了，非常有機會進入下一步。

男人當了爸，魅力更加分

看看足球男神貝克漢（David Beckham）疼愛小女兒哈珀（Harper Beckham）就知道了，不論是上街時從不讓小哈潑落地、還是在IG上狂曬女兒的模樣，完全是名副其實的「女兒傻瓜」，但這樣溫柔的爸爸形象也順勢迷倒一片女性。

因此即使沒當爸爸，可以在談話時聊到一些關於小孩、或者是家中的寵物，都能在無意中增添與平日不同的魅力，令女性們更難抵擋，或是讓戀情增溫。

沒有鮮花、沒有驚喜，他是不是不愛我？

有研究顯示：「跟不太浪漫的人談戀愛，更有可能建立一段長就而穩固的戀情。」暖男不一定是小暖爐，而可能是一台人人可吹的「中央空調」，今天給你的浪漫驚喜，也許明天轉頭就給他人，不如跟那位實在的跟你過日子的人在一起更值得。

渣男、渣女不一定渣

感情中渣到不行的「無縫接軌」，在一段戀情中完全就是自私又傷人行為，但研究卻反轉顯示，有98%的人都是在現任的伴侶出現後，才認清「好像不愛了」進而主動結束上一段感情，沒有第三者介入而提出分手的人，竟然只有少少的2％。

「愛」真能治百病

俗套到不行的情節可能都是真的。在科學研究指出，當病人看著愛人、或是他的照片，確實會緩減病症上帶來的痛苦，除此之外，愛情也被證實能為創作帶來更多靈感，不論那段戀情是好或壞。

「性福」長長久久

大家對於戀愛時間的長短，總是會有一定程度的迷信，一見鍾情與愛情長跑十幾年的幸福程度很有可能是等同的，但研究也有特別說到，「性福」的情侶往往能走得更久。

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