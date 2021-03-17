就是跨不過這個檻！兩人無法長久下去的最大阻礙

文／柯夢波丹 圖／COSMO

有時兩人無法走下去並不是因為不愛，而是某些點一直過不去，被自己的想法卡住，到底妳愛情中的阻礙該如何化解呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選一張！

選好了嗎？我們來解牌吧！

1. 大天使約菲爾-走出戶外

失去生活品質

你們之間最近有太多壓力，不能只是悶在家，那麼相處品質只會更糟，這張牌卡已明確的指出你們的相處也需要走出戶外，與大自然建立連結，才會有效地緩解彼此緊張的情緒，不然兩人只是在家硬碰硬，情緒很容易就一觸擊發喔。

2. 大天使亞列爾-富足

與金錢的關係

無論妳覺得自己有錢或沒錢，但兩人目前最大的阻礙點確實是金錢的使用方式或價值觀上的差距無法建立共識，這張牌卡在告訴妳如何運用金錢，和接納與自己之外的人的不同觀點，這兩者同等重要，別過於緊抓所執著的，那麼會很難化解這樣的阻礙點喔。

3. 大天使拉吉爾-拿回你的力量

過度依賴或獨立

過度依賴或過於獨立，都只是一體兩面，在這個面向之下，可能都隱藏著你害怕失去的傷痛，當過與不及時，容易產生兩人之間相處的隔閡與無法形容的壓力，學習找回與自己的相處平衡點，關係也才能和諧喔。

4. 大天使薩基爾-教與學

建立共同興趣一起成長

你們兩人目前最大的阻礙點是很久沒一起學習囉，可能相處的也沒不好，但也沒感到好，當沒一起進修成長，或建立共同興趣時，兩人的相處很容易變成只是一種陪伴，那種卡卡的感覺就縈繞心頭，討論一下如何有深度的相處，並付諸於行動。

5. 大天使拉貴爾-關係和諧

與伴侶的朋友家人相處

可能是妳或妳的伴侶，要開始學習著如何與對方的家人朋友相處囉，這是非常重要的，無法接受伴侶的人際圈時，相對的也否定了對方的成長背景和個性特質，彼此保持開放的心態，放下評判，將會從與親朋好友的相處過程中也學習到許多。

6. 大天使拉斐爾-健康的生活方式

改變生活習慣

妳的生活習慣已經讓兩人的相處出現阻礙點，可能是妳的生活方式，或飲食、居家環境、健康…等相關，這些較私下面的課題，無論是哪種都要開始學習照顧好自己並改善，才能讓兩人的相處有尊重和信任的品質。

7. 大天使夏彌爾-轉化職業

改變工作環境

妳或他的工作環境或工作品質，已經成為了相處的阻礙點囉，選到這張牌卡代表著很可能妳正困擾這個狀況，並需要除舊佈新，當調整工作品質或環境，妳的關係才能開始有進展，最主要是妳整個人也才能換然一新。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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