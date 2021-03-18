新版《宮野蠻王妃》宣布開拍！網點名朴寶劍、秀智接棒朱智勛和尹恩惠

文／柯夢波丹 圖／MBC

還記得2006年《宮》（又名《我的野蠻王妃》）嗎？這齣許多7、8年級心目中的啟蒙韓劇，當年風靡全亞洲，不管是男女主角朱智勛、尹恩惠，或者男二女二金楨勳、宋智孝，都因此劇爆紅，如今相隔15年，在許多劇迷的聲聲呼喚下，終於這部經典韓劇《宮》要重新翻拍啦！消息一出，立即引起劇迷及網友熱烈討論。

《宮》改編自南韓漫畫家朴素熙的同名漫畫，故事背景設定大韓民國也像英國、日本一樣，為君主立憲制的背景之下所展開的愛情故事。劇情講述平凡無奇的女高中生申采靜，因爺爺的遺言，而跟同校的「皇太子」李信結婚後，發生的一連串浪漫喜劇。

根據韓媒報導，負責《宮》製作的娛樂公司與電視劇製作公司Group8，已簽訂翻拍《宮》劇集版的合約，也令外界十分好奇選角，而不少網友更紛紛呼喚自己心中喜愛的演員名字，包括朴寶劍、秀智、徐康俊、金所炫、呂珍九等，全都被點名。

另外，網友們的共同心聲是：「希望快點選出角色，想要看看誰來演」、「期待選顏值高一點的」、「比起演員選角，更擔心美術服裝」、「那時候大家都是鱉腳演技，希望這次能是有演技的演員出演就好」、「OST也超經典」等等。

至於當年憑此劇走紅的尹恩惠、朱智勛、金楨勳、宋智孝等，現在的處境則各有高低起伏。尹恩惠雖因《宮》上位成一線女星，但2015年卻捲入抄襲風波，之後人氣急跌，更屢傳整形新聞，不過近年她積極洗底，活躍於各大綜藝節目。

而男主角朱智勛則一度爆出涉毒醜聞，遭判刑半年、緩刑一年，事業幾乎跌入谷底，之後憑賣座電影《與神同行》系列才再度翻身，登上事業巔峰，目前正與女神全智賢合作新劇《智異山》。

此外，男二金楨勳在《宮》播出後，也獲得超高人氣，甚至前往日本以歌手身份出道，同時也陸續推出電視劇作品。可是他2019年被前女友指控「射後不理」，還逼對方墮胎重創形象，沉寂多時的他這二年都沒有什麼活動，但也有媒體報導，金楨勳疑似開通YouTube頻道想轉當網紅。

而宋智孝在《宮》中飾演的角色，由於是在跟女主角搶皇太子，因此在當時被許多觀眾視為劇中最討人厭的角色，但經歷這十多年的演藝生涯，宋智孝在綜藝節目《Running Man》的直爽形象大受歡迎，穩坐南韓最受歡迎的女星之一，而其「凍齡美貌」更是劇迷津津樂道的話題。

更棒的是，帶著無數粉絲熱烈期待的新版《宮》將由原製作公司「그룹에이트group8」負責製作，相信這部打開先河的元祖漫改劇，相隔15年後的重啟勢必又將造成話題！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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