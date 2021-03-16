高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光

▲義享天地3／20正式開門見客，有9間全台獨家坐鎮。（圖／記者陳建宇攝）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄最新商場「義享天地」即將在3／20正式對外公開試營運，在之前宣布進駐北高雄後就受到不少關注，跟高雄最賺錢的百貨「漢神巨蛋」，僅差一個捷運站，12.1萬坪分為A、B館，在A館於3月試營運後，有電影院的B館也即將到位，成為高雄的新話題地標，5大亮點搶先公開！

A館從B2至7樓為「義享時尚廣場」，8樓至31樓則為朕豪大酒店，賣場內多達5個樓層都有主題餐廳，地下二樓還有美食街、超市跟美味市集，多達70間餐飲，絕對讓消費者能吃飽。

▲高雄義享天地氣派挑高空間。（圖／義聯集團提供）

義大利米拉尼咖啡CAFFE MILANI台灣首店

CAFFE MILANI是義大利著名的咖啡品牌，已對咖啡的講究聞名於世，店面也採用古典的義式風格，也可能引進同集團GIOVANNI PINA烘焙甜點，標榜使用百年酵母與獨特麵粉，最著名的就是144層的迷你酥皮起司捲，以及義大利經典聖安娜蛋糕、提拉米蘇等，讓民眾不用出國就能到義大利。

▲CAFFE MILANI同集團的GIOVANNI PINA香港店外觀。（圖／翻攝業者官方粉絲頁）

▲預計會提供義大利原汁原味的甜點。（圖／翻攝業者官方粉絲頁）

8間全台獨家餐飲店

台北還沒出現，在高雄就先插旗，包括燒肉同話吃到飽店型、以韓式燒肉為主打的「花韓燒」、西式餐酒館風格的「蘼樂」、東京彩彩日本料理、山屋咖哩、功夫中菜小侍郎、ほくほく章魚燒，以及有兔兔生吐司的「六葉堂」。

8間高雄獨家話題餐廳

義享時尚廣場共有9間獨家餐飲，包括日式料理吃到飽「旭集」，主打精緻的日式料理餐，連在台北也是天天爆滿；貴婦圈最愛的「LADY M」甜點店，以及滴妹手搖飲品牌「再睡5分鐘」，其他包括問鼎麻辣鍋、銀座杏子日式豬排、饗泰多、成真咖啡、好室鍋物都是高雄首店。

▲饗賓旗下日式精緻吃到飽「旭集」首進高雄。（圖／翻攝業者官方粉絲頁）

全台首間「三星全品體驗館」

南韓三星繼台北微風南山後，在義享時尚廣場設立首間「全品體驗館」，凡舉手機、電視、冰箱、吸塵器與音響等相關配件，全部都能在該店直接體驗實品，也是除了台北旗艦館之外，產品最齊全的店面之一，開幕首兩日還推出990元的福袋，有機會把最大獎Galaxy S21+帶回家。

試營運優惠滿500就送100

3／20開幕的義享時尚廣場，也順勢推出滿額優惠，3／20至4／21期間全館消費滿3,000元送200元折價券，3／31前餐飲消費滿500元就送100元抵用券，回饋門檻超低，快從試營運就開始吃起來吧！