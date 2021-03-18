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吃對就能抗老！日本專家教「凍齡飲食」3秘訣　炸物最容易衰老

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▲▼日本專家教「凍齡飲食」3秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲女生都想要擁有年輕好肌膚，調整飲食習慣也能幫助凍齡。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

每個女生都希望自己老得慢一點，讓青春停留久一點，除了認真努力擦保養品，你知道嗎？靠吃也能幫助延緩老化，保持凍齡好狀態！日本醫師牧田善二是糖尿病名醫，更是研究抗老醫學的專家，曾在其著書中探討幫助抗老的凍齡飲食，不管現在年紀多大，改善飲食習慣都可以幫著達到凍齡、甚至是變得更年輕的效果。 

書中近一步提到，衰老主要有兩大原因，第一種是氧化，是無法讓它完全停止的；第二種則是近幾年來研究發現的糖化反應，其帶來的後果比氧化更嚴重，會產生一種糖化終產物AGEs，AGEs不僅會引起斑點、皺紋、鬆弛等肌膚老化徵兆，更會導致身體慢性發炎，影響身體器官機能老化，是心肌梗塞、糖尿病、動脈硬化、骨質疏鬆症等多種疾病的元兇。

而糖化和氧化不同的是，糖化可以透過調整飲食習慣，減少糖化反應，降低、避免AGEs的生成，進而幫助身體、肌膚延緩老化，維持健康。想要避免糖化、對抗衰老，書中也提到3點關鍵飲食守則，快點畫重點、筆記起來就對了。

▲▼日本專家教「凍齡飲食」3秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲薯條、炸雞等都是AGEs含量很高的食物，要盡量少吃。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

1.少吃AGEs含量高的食物

有著蛋白質和糖分並在高溫烹調下的食物，糖化AGEs含量都很高，像是炸雞、炸薯條、泡麵、日式天婦羅等，都是典型會引起糖化的食物。另外，像是香腸、臘肉、罐頭肉等加工肉，也被證實會導致衰老，且對健康很不好，平時應該要盡量少吃。

相反來說，富含纖維質的新鮮蔬菜、水果，都是比較不會引起糖化的食物。

2.烹調方式最好以蒸煮為主

食物的烹調方式也會影響AGEs含量，烹調方式主要有煮、蒸、炒、炸等四種，烹調溫度越高、加熱時間過長都會使生成的AGEs增多。有研究指出，光是烹調方式的改變，生成的AGEs變化能夠到達10倍之多，像是以雞肉為例，煮過的雞肉AGEs含量是生雞肉的1.5倍，炒雞肉AGEs含量是生雞肉的7.5倍，而炸雞肉的含量更是生雞肉的10倍。
由此可知，油炸食品是最容易讓人衰老的食物，尤其是先油炸再煎炒，其AGEs含量更高，或是使用微波爐加熱時間過長或料理方式複雜的食物，AGEs含量都會大增，而煮和蒸則是最能幫助延緩衰老的烹調方式。

3.多吃可抗氧化、抗糖化的食物

雞肉當中富含的肌肽，可抑制氧化和糖化反應，且雞肉含有的維生素B6也可幫助抑制AGEs的生成；另外，鮭魚也是好選擇，鮭魚富含被稱為「地表最強抗氧化劑」的蝦青素，抗氧化功效是維生素C和維生素E的550～6000倍之多，可幫助清除體內自由基，預防身體和肌膚的老化。

除了吃的，還有兩種「喝的」也能幫助抗氧化、抗糖，就是含有豐富多酚的紅酒和綠茶，多酚也是很好的天然抗氧化劑，可減少自由基，幫助細胞修復、延緩衰老。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老化, 抗老, 延緩老化, 凍齡, 飲食, 食物, 秘訣, 關鍵, 日本, 醫師, 專家

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