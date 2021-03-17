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先別不開心！6個「體重增加」原因，不一定是變胖

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▲▼體重浮動原因。（圖／Unsplash）

▲體重浮動大，多半都是因為體內水分惹禍。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

正在實行減重計畫的你，是否每天心情都隨著體重高高低低？其實體重的上下浮動很正常，如果你正在減重，如果正確控制住飲食，不妨將眼光放遠，觀察一周或是一個月的體重趨勢，才是健康的心態。以下有6個造成體重浮動的原因，趕快來了解！

▲▼體重浮動原因。（圖／Unsplash）

▲喝進口中的水也有重量。

#喝水的量

很多在減重的人都強調，每天喝進口中的水量一定要充足，一天8杯水跑不掉，有時上廁所前或是廁所後，因為水分滯留體內原因，正負1公斤是正常。

#排便不順

就像體內滯留水分一樣，若是排便不順也會使得體內廢物堆積，使得體重短暫是上升，若你最近體重停滯，檢視一下是否有便秘的問題。

▲▼體重浮動原因。（圖／Unsplash）

▲我們要在意的體脂數字，而不是短暫的體重波動。

#高強度運動

高強度運動會讓身體肌肉纖維撕裂，在生長新的肌肉時，受損的肌肉纖維會變得更容易儲水，這些都是暫時的，不用擔心。

#鹽分攝取

當體內電解質不平衡時，或是你吃重口味，攝取太多鹽導致體內鈉過量，身體都會容易儲水，導致體重上升。

▲▼體重浮動原因。（圖／Unsplash）

▲用餐後體重立刻飆升，但不需要太在意。

#食物的涉入

食物也是有重量的.，有沒有發現，空腹體重和吃完一餐的體重竟然差很大，但是若是你經過一段時間的斷食，又會立刻反映在數字上，所以千萬不要緊張。

#生理期關係

許多女生生理期特別容易水腫，這段時間的體重會比平時體重多個1公斤，待生理期結束，荷爾蒙波動趨於正常後，體重又會回歸正常標準值。

►皮膚科醫師：早上別用洗面乳，膚況會更好，只有「一種肌膚」例外

關鍵字：

瘦身, 減肥, 體重, 浮動

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