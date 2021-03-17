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天天吃抗憂鬱！盤點黑巧克力的「6大好處」，餐前吃最好

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▲▼黑巧克力好處 。（圖／Unsplsh）

▲挑含70%以上可可成分的黑巧克力，營養價值高。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

許多人減重不敢吃甜食，黑巧克力其實是好東西，內含優質脂肪，適當的食用對身體健康好處多多，盤點黑巧克力對身體的六大好處，餐前吃還能提高對碳水的耐受度！

豐富的營養成分

質量高的黑巧克力中，不僅含有人體所需的礦物質，像是鉀、磷、鋅、鐵、錳等，還有適量的可溶性纖維。

▲▼黑巧克力好處 。（圖／Unsplsh）

#優秀的抗氧化功效

黑巧克力內含多酚、兒茶素等，對身體抗氧化有很好的助益。更有研究表明，有研究表明，黑巧克力的抗氧化效能，甚至能跟蔓越莓、藍莓等超級水果相提並論。

#改善血流速度

健身的朋友一定知道有一種補劑氮泵，其實黑巧克力中的黃烷醇，可刺激血管內產生一氧化氮，也是氮泵的埕分之一，幫助降低血流阻力，進而降低血壓，還能使精神變好。

▲▼黑巧克力好處 。（圖／Unsplsh）

#提高學習能力

日本有研究指出，若持續攝取可可成分超過70%的巧克力，能提高學習功能。但醫師提醒，買巧克力前可以先確認成分表，市面上加工巧克力多且糖分高，小心補腦不成，反而會變胖。

#提升好膽固醇

可可豆中的可可脂是天然脂肪，雖然含很高的飽和脂肪酸，但不會拉低血液中的膽固醇質量，甚至有研究發現，多吃巧克力能降低體內壞膽固醇、提高好膽固醇的加分作用。

▲▼黑巧克力好處 。（圖／Unsplsh）

#使心情愉悅

巧克力內含咖啡因以及可可鹼，可以讓人產生興奮感，也能進血清素以及腦內啡分泌，若是天天攝取適量的巧克力，當血清素分泌呈現穩定，就能幫助減少憂鬱，產生快樂好心情。

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關鍵字：

黑巧克力, 好處, 優點

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