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賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

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▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲穿Stella McCartney與奈良美智聯名黑色帽T到湖南長沙賞花。（圖／翻攝carinalau1208 IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

由中華文化總會主辦的奈良美智特展吸引大批粉絲朝聖，周邊商品也引起瘋搶，讓主辦單位緊急聯繫日本補貨，讓大眾都有機會收藏，但英國設計師品牌Stella McCartney與奈良美智合作的膠囊系列，官網已顯示全面售罄，想搶也搶不到了，女星劉嘉玲穿著奈此系列帽T於大陸長沙旅行，還刻意拍背影照秀招牌娃娃圖案，讓時尚迷好羨慕！

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲po背影照，秀奈良美智設計的招牌娃娃與標語「改變歷史」。
 

劉嘉玲分享在長沙賞花的照片，她穿Stella McCartney聯名奈良美智的黑色帽T出遊，背面有奈良美智著名的娃娃圖案與「改變歷史」的標語，而她所背的托特包也出自同系列，但標語是「我們是龐克」，兩項單品都傳遞藝術家的中心思想，當天素顏的她特別搭配紅色毛線帽，彰顯好氣色。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲背著Stell McCartney與奈良美智合作的「我們是龐克」托特包。
 

女星曾愷璿的搶貨速度也相當驚人，開賣不久她連po兩件Stella McCartney X奈良美智新衣，包括白色帽T與約38,000元的紅色針織毛衣，在官網都是秒殺的夯款，奈良美智首跨時尚圈，魅力驚人。

▲▼ 曾愷璿 。（圖／翻攝kaikaitzeng0422 IG）

▲女星曾愷玹搶到Stella McCartney與奈良美智聯名的針織毛衣。（圖／翻攝kaikaitzeng0422 IG）

►奈良美智粉絲看展不夠還想搶真跡！　氣噗噗小女孩畫作65萬起標

►奈良美智來台加碼時尚大作！「厭世女孩」憤怒帽T、龐克包有夠燒

關鍵字：

劉嘉玲, 曾愷璿, 奈良美智, Stella McCartney

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