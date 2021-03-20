2021春夏必敗的香水新品！蘭蔻茉莉花茶、Jo Malone圓弧瓶身讓人心動

2021春夏許多品牌紛紛推出很有春季浪漫氣息的香水新品，聞起來甜而不膩、魅惑迷人，讓人心動滿分！以下就盤點潘海利根、嬌蘭、Jo Malone、Diptyque、GUCCI、蘭蔻、BYREDO等多樣品牌的2021香氛新品～香氛控跟著編一起搶先看下去吧！

2021香水新品推薦：Penhaligon's 潘海利根 The Inimitable William Penhaligon

上市時間：2021年2月21日

前調：佛手柑、茉莉

中調：香根草、熏香、雪松

後調：檀香、降龍涎香醚

潘海利根家的Portraits系列一直都是許多香氛控必須收藏的名品～今年他們家再次推出系列新香－William Penhaligon。和所有Portraits系列相同，這支新香以潘海利根主理人威廉・潘海利根作為主角，潘海利根先生的畫像和盤羊圖樣被細細繪製在外盒上，並將盤羊作為瓶蓋設計，代表著潘海利根先生溫和且值得信賴的形象，香氣中帶有濃濃的東方木質調氣息，前調的佛手柑及茉莉甜而清新，隨後融入3種香根草，散發微涼的草地氣息，最後以雪松木、檀香樸實而溫暖的木質調香氣收尾，編織出繁華而迷人的自信。

2021香水新品推薦：Tom Ford 私人調香系列 極致白夜香 50ml

上市日期：2021年3月12日

香調：晚香玉原精萃取、茉莉原精萃取、亞基夏納木、尼泊爾花椒莓、安息香、麂皮

TOM FORD 2021年春夏的首款香水巨作「私人調香系列 極致白夜香」，就像是裹著白被單的女人，帶著純真誘人的氣息，與你開啟今夜最危險的遊戲。又稱「晚香玉」的白夜香香調，在夜晚更能釋放出濃烈的撩人氣息，亞基戛納木及花椒莓的辛香、搭配輕柔撩人的淡雅麝香，絕對是2021年最新必收嶄男香！

2021香水新品推薦：Diptyque Orphéon淡香精 75ml

上市日期：2021年3月15日

前調：杜松子

中調：茉莉、依蘭依蘭、大馬士革玫瑰

後調：雪松、麝香、琥珀、零陵香豆

Diptyque為紀念品牌誕生60周年，推出新香Orphéon，它是一款木質香型西普調的中性香水，無論是香氣抑或是瓶身包裝，靈感皆來自對於三位創始人具有特別意義的地方－巴黎聖日耳曼的「Orphéon」酒吧，將彼時的酒吧氛圍重新呈現在人們面前，背面三張側臉輪廓疊放呈現，致敬Diptyque的三位創辦人Desmond、Christiane和 Yves。

穿上這款香氛就像進入60年代的Orphéon酒吧，前調使用充滿活力的杜松子，清新而令人振奮，接續融合淡淡茉莉花香氣，最後則以溫暖而深沉的雪松、零陵香豆等花香木質調做結尾，整體散發著淡淡的煙草氣息，包裹在充滿鑲木地板、櫥窗的溫暖香氣中，並融合酒吧中紳士仕女自帶的濃郁氣味，不嗆鼻又充滿神秘魅力，是一罐男女都可以用的中性香氛。

2021香水新品推薦：嬌蘭 MON GUERLAIN 我的印記 澄梨淡香精 30/50/100ml

上市日期：2021年3月1日

前調：西洋梨

中調：薰衣草、小花茉莉

後調：塔希堤香草、檀香木

嬌蘭今年3月推出全新香氛，多重鑽石切面的玻璃瓶身搭配玫瑰粉色香水，完美釋放簡約迷人的氣質～整體香味是清新的東方果香調，前調鮮明的西洋梨帶來清甜俏皮的香氣，中調融合果香與花香，留下小花茉莉的明亮陽光，以及柔美的薰衣草氣息，隨後加入檀香木和香草，迷人的木質奶油香調調和清淡香草氣味，展現出耀眼的女人風韻，卻又不顯老氣！

2021香水新品推薦：BYREDO Mixed Emotions 迷式異泫淡香精 50/100ml

上市日期：2021年3月4日

前調：瑪黛茶、黑醋栗

中調：錫蘭紅茶、紫羅蘭葉

後調：樺木、紙莎草

BYREDO全新香氛超、迷、人！無性別的香水設計，反映我們這個世代動盪的本質。木質調的框架，襯托瑪黛茶的舒適安神和黑醋栗的鮮明甜美；舒心的紅茶香氣，被合成的紫羅蘭葉氣息微微顛覆，香調的清新，提醒著我們不完美也可以。

2021香水新品推薦：蘭蔻 JASMIN D'EAU 100ml

上市日期：國外已上市

香調：茉莉花、白桃、佛手柑茶、李子花

蘭蔻這款新香在國外已經上市，以甜美清新卻又溫暖的茉莉花茶作為主調性，加入白桃、佛手柑茶和李子花的芳香，帶出濃濃的透明感水生花香調，穿上它之後精緻而清甜，沒有濃重的粉味，卻又帶給人無限回想。

2021香水新品推薦：Jo Malone London Blossoms 朱槿花芳醇香水 30/100ml

上市日期：2021年3月5日

Jo Malone London每年春天的Blossoms花園都是大家必搶的系列～今年以品牌香味設計師以異國風情的海岸為靈感，瓶身以全新透明的圓弧瓶身與玻璃球般的瓶蓋打造，充滿夢境感的外型讓人超心動！這系列共推出4種香氣，其中鮮紅色瓶蓋的朱槿花香水以島嶼天堂裡的鮮紅朱槿花為基底，前調的柑橘和淡淡小花茉莉香，揉合溫暖的香草氣息，馥郁的明朗花香帶來無比柔美餘韻。

另一款新香黃槿花香水，前調以鮮豔燦爛的黃槿花和青檸交替打造多汁可口的花香氣息，輔以水嫩清新的玫瑰花香和小花茉莉，最後以白麝香和安息香釋放濃濃的清新活力感。除了兩款朱槿花新香之外，另外兩款則為Jo Malone London的經典復刻香水──雞蛋花以及水梨花蕾香水，曾經錯過的女孩絕對要把握！

2021香水新品推薦：GUCCI 罪愛無畏女性淡香精 90ml

上市日期：2021年1月

前調：柑橘、粉紅胡椒

中調：丁香

後調：廣藿香

GUCCI去年推出的「罪愛蜜戀男女對香」一上市討論度就超高～2021年全新的罪愛系列男女對香又來了！GUCCI罪愛無畏女性淡香精以絕美奶油白瓶身搭配的瓶身後面印有互相對應的告白情話，浪漫又甜蜜～香調則以象徵浪漫不羈的琥珀花香為基底，天然香檸檬和辛辣粉紅胡椒的味道散發出曼陀羅的柑橘前調，中調加入紫丁香與玫瑰、紫羅蘭，營造出細膩而獨特的花香氣息，最後由廣藿香精粹與微蒸餾精華創造出深層自然的二重奏，與琥珀香氣巧妙融合，餘韻悠長。

GUCCI罪愛無畏男性淡香精以以清爽的意大利檸檬為開端，象徵現代男性氣息。開頭以甜美花香和清新柑橘香結合，主調中帶有蜜香的白色花朵，蘊含了橙花和法國薰衣草的浪漫香氣，基調是深厚的廣霍香具有皮革，青苔、木質感的氣息，增添現代感性和神秘感，最後以有著男性陽剛感的雪松木做為完美收場，讓明亮、愉悅的氣息愈顯內斂。

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自蘭蔻、Tom Ford、Diptyque

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