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《少年的你》入圍奧斯卡！周冬雨放送美照「涼鞋＋白襪」大秀鉛筆腿

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▲▼周冬雨 。（圖／品牌提供）

▲周冬雨出鏡UGG 2021春夏大片出爐。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星周冬雨主演的《少年的你》近日成功入圍奧斯卡國際電影獎「最佳外語片」，讓周冬雨人氣再度直升。不光是演技備受肯定，周冬雨清新外型更受到時尚品牌喜愛，此次演繹鞋履品牌UGG 2021春夏大片，她秀出傲人「鉛筆腿」展現不同過往的青春樣貌。

▲▼周冬雨 。（圖／品牌提供）

▲▼周冬雨 。（圖／品牌提供）

▲周冬雨踩著「矢車菊藍」 OH YEAH 系列毛絨涼鞋。（圖／品牌提供）

周冬雨憑藉演技與外型擄獲粉絲，近期登上UGG 春夏大片，周冬雨一頭清爽黑直髮出鏡，身穿粉嫩色系帽T顯得白皙肌膚吹彈可破，纖細的腿型下，周冬雨踩著「矢車菊藍」 OH YEAH 系列毛絨涼鞋，舒適鞋款與糖果色疊加成為點睛之筆。

▲▼周冬雨 。（圖／品牌提供）

▲▼周冬雨 。（圖／品牌提供）

▲周冬雨演繹FLUFF YEAH迷彩毛絨繃帶涼鞋，靈感源於加州花海 。（圖／品牌提供）

換一身造型，周冬雨更身穿印花效果外套以略微「下衣失蹤」的效果演繹鞋款，將迷彩毛絨繃帶涼鞋演繹得相當可愛，其設計靈感源於加州花海的 Super Bloom ，外型就宛如遍地開花的山丘，遊走於迷彩與彩虹效果之間。周冬雨則是以厭世臉望向鏡頭，精緻臉蛋下散發女星氣場，更雙腳開腿站立，霸氣Pose吸引眾人目光。

除了身兼UGG亞太區品牌代言人，周冬雨也成為維多利亞的秘密（Victoria's Secret）代言人，以及精品BURBERRY品牌大使，就連創意總監Riccardo Tisci還曾經特別為她訂製禮服，周冬雨身穿銀色鏡面鏤空禮服，露出纖細小蠻腰與S曲線，果真氣場驚人，成功奪下第33屆金雞獎影后。

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關鍵字：

周冬雨, 易烊千璽, 少年的你, 奧斯卡, UGG , 春夏

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